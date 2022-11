Cristelia Soto, la que me enseñó a leer

En mayo de 1948, ingresé a la escuela Modesto Chacón de Olanchito. Melton Bardales, mi primo, me cuenta que me llevó a la escuela; y llorando, corrí a la casa del abuelo y las tías. No me gustó la escuela. Era muy aburrida. El método muy repetitivo. Y aunque el profesor Humberto Meléndez se esmeraba por hacerme tolerable las insoportables repeticiones, para mí, “aquello” era una tortura insoportable. Un accidente, permitió a mis padres que sufrían mi ausencia, sacarme de aquel mundo “infernal”. Regresé al campo bananero, a los juegos, al calor de los amigos; y a la seguridad de los afectos paternales. En octubre de ese año, Juan Martínez, decidió volver a su aldea natal, en Olancho. Viajamos en avión a Salamá (Salamanca); y, de allí a caballo, a Pedernales.

Ingresé a la escuela unidocente; y fue un descubrimiento, para mi vocación recién nacida. Alterné con alumnos de todas las edades; e incluso, con mujeres en vísperas del himeneo. La escuela tomó otro sentido. Descubrí que era el único camino seguro, para gozar la aventura del conocimiento. Cuatro meses después, regresamos a La Jigua. Y en mayo de 1949, entré de nuevo a la escuela Chacón, a primer grado. La profesora fue un encanto. Se llamaba Cristelia Margarita Soto Sevilla. Era muy bella, joven y cariñosa.

Sentí que desde que ingresé, me trató como si fuera el único de la clase. Me supe querido, en forma gratuita. Años después que le pregunté, por las razones de su cariño --después de burlarse de mis teorías freudianas-- me dijo que, “te amé, por tu curiosidad”. Al mediodía –teníamos dos jornadas; no nos engañaban como ahora– me llevaba a comer a su casa. Los manjares del mediodía eran superiores a los de la casa del abuelo, en la orilla de la pobreza mezquina y dolorosa. Posiblemente, en ese cariño gratuito de la profesora Cristelia; y en el contraste entre las dos situaciones, está la fuente de mi optimismo y el antídoto en contra de la amargura. Creo que, sí he sido feliz --algunas veces, como ocurre-- se debe al afecto de esta mujer extraordinaria que acaba de morir en La Ceiba, el 31 de octubre pasado. Y, a nuestro padre que, nos enseñó siempre que “estábamos pobres; pero que, no éramos pobres”.

Fue una mujer de carácter fuerte, orgullosa y firme en sus creencias. Contrajo matrimonio con Salomón Barjun, hijo de un palestino y una olanchana, con el cual procreó seis hijas: María Etelvina, Norma, Sonia, Marta, Sofía y Alma Florencia. Pasado un tiempo se divorciaron. Salomón Barjun, mi amigo personal, murió hace pocos años aquí, en Tegucigalpa.

Cristelia Soto falleció a los 93 años. Fue una educadora activa, ejemplar. Amaba a sus alumnos, en los cuales, más que sus defectos, veía posibilidades. Creó varias instituciones educativas y solo al final, aceptó ir a vivir con una de sus hijas a La Ceiba, donde tuvo su cita con la muerte. Quienes tuvimos la suerte de su compañía, valoramos siempre sus virtudes magisteriales, su cariño hacia las nuevas generaciones; y su inclinación, por la forja del carácter en sus alumnos y discípulos. Por ello, en esta hora de su retiro definitivo de entre los vivos, la recuerdo con enorme respeto y cariño. Porque pasó por nuestras vidas, dejando una huella imborrable, en forma de reglas firmes para enfrentar la vida, entre las que destacan la búsqueda de la excelencia, la obligación de servir y la entrega al bien común. Ella sabía que, no podía haber felicidad, sino se amaba y servía a los demás.