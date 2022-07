Más que buenas intenciones y planes prometedores acordados en reuniones entre Honduras y Guatemala, se necesitan acciones expeditas para poner fin al descomunal desastre ambiental que ocasionan las toneladas de basura arrastradas por el río Motagua hacia las playas de Omoa y Puerto Cortés.

Las soluciones planteadas en esas reuniones bilaterales van desde la construcción de un gigantesco relleno sanitario en el vecino país hasta la fortificación de bardas en el afluente para detener, al menos, la basura flotante. La construcción del relleno sanitario es un proyecto muy costoso que tardaría de tres a cuatro años en ejecutarse, si es que se llega a un consenso al respecto.

La mayor parte del problema radica en que Guatemala tiene un enorme botadero a cielo abierto de donde sale el 70 por ciento de la acumulación de basura hacia la cuenca del río Motagua, uno de los más extensos de Centroamérica. Coincidimos con el alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, en que las autoridades superiores relacionadas con esta situación en ambos países tienen poco interés en buscar una real solución, pues pese a las múltiples reuniones no se ha definido un proyecto que termine con el crónico problema.

En este desinterés influye el hecho de que este tipo de desastres ecológicos no son noticia de mucho interés por la falta de cultura ambiental que prevalece en la población y por ello los gobiernos prefieren enfocarse más en temas relacionados con la política. En países del primer mundo este tipo de situaciones causan más alarma que la llegada de un huracán porque a la larga son más nefastos los ataques al ecosistema hechos por el mismo hombre que los fenómenos naturales.

Por ser este un asunto que atañe de manera exclusiva al Poder Ejecutivo, el diputado Marlon Lara exhortó desde su curul al Gobierno para que a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente tomen resoluciones que terminen con este agravio al ecosistema marítimo.

No se debe perder más tiempo en acciones bilaterales que hasta ahora no han dado resultado en la solución de un problema que tiene más de una década. Por ello, Lara considera indispensable elevar el caso a una instancia más eficaz como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que tiene entre sus finalidades establecer acciones concretas para asegurar y proteger los recursos naturales a fin de preservar un orden ecológico en el istmo.

Ya no interesa hacer más análisis retrospectivos porque lo que se ha hecho no resuelve nada y posiblemente no resolverá, por lo tanto, es urgente afrontar la situación bajo nuevas perspectivas. Corresponde ahora al gobierno de Xiomara Castro ejecutar acciones más efectivas que las de gobiernos anteriores tomando en cuenta que este es un problema internacional muy serio, pues el daño tiende a extenderse a la flora y fauna marina, patrimonio de la humanidad.