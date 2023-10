Por Róger Martínez

Una de las actitudes indispensables que debemos mostrar las personas para convivir armónica y pacíficamente con los demás es la confianza. Cuando confiamos en los demás vivimos tranquilos, sin miedo. Sabemos que no habrá agresiones gratuitas, ni traiciones, ni discursos dobles, ni conductas hipócritas.

La desconfianza, por el contrario, nos conduce a la zozobra, a la vigilancia permanente, a dudar de los demás, a estar en guardia porque se desconoce de donde procederá la próxima pedrada, la siguiente puñalada.

No me cansaré de repetir que solo la conducta íntegra es garantía de confianza. Las personas que cotidianamente dan la batalla, contra sí mismo, contra sus propias apetencias no siempre éticas; y contra un contexto en el que la doblez, la opacidad, ha adquirido carta de ciudadanía, son las únicas en las que podemos depositar nuestra confianza, y a las que podemos acercarnos sin miedo.

Todos seguramente han visto y leído aquellas viñetas del doctor Merengue, que decía una cosa y pensaba otra; que externamente hacía un gesto e internamente otro. De alguna manera, ese personaje era prototipo de la falta de integridad, de la falta de rectitud de intención, de engaño; porque no había correspondencia entre palabras y pensamientos, porque había una escisión entre una cosa y la otra.

El nombre, justamente, hacía referencia a la falta de consistencia, de solidez, y aludía a una personalidad inestable, inconsistente, volátil incluso.

Evidentemente, con gente así, con una colección de “merengues”, es imposible convivir confiadamente. De ahí la necesidad que se reconozca socialmente la importancia de la conducta ética, y, dentro de ella, del papel preponderante que tiene la integridad en todos los ámbitos de la vida humana. Porque es necesario creer en los demás, en sus palabras, en sus intenciones manifiestas, en su discurso, en lo que expresan verbal o gestualmente.

Tuve alguna vez una colega, en uno de mis destinos laborales, que desconfiaba de todos. Era tal su desconfianza que simulaba marcharse de las reuniones y se queda unos minutos detrás de la puerta, para asegurarse que no se hablara mal de ella.

En más de una ocasión fue descubierta y se retiraba disimuladamente como si estuviera en el área continua, ocupada en otro asunto.

A mí, más que molestia, me provocaba lástima, porque imaginaba el permanente suplicio en que vivía. Quién sabe de dónde procedía aquella mezcla de inseguridad y soberbia que la llevaba a actuar de aquel modo.

Porque así debe ser triste vivir; lleno de sospechas, con la imaginación desbocada poblada de fantasmas.Por lo mismo, procuremos ser íntegros, desechemos todas las máscaras y vivamos confiados y seamos dignos de confianza.