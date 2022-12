Cómo ver el espíritu de la Navidad

Aquel hombre llevó su nuevo perro de caza. Cuando disparó al primer pato, este cayó en el lago. El perro salió caminando sobre el agua y recogió la presa.

Por supuesto, quedó asombrado. Disparó a otro pato, y mientras se restregaba los ojos, vio nuevamente al perro trotando sobre el agua para cumplir su misión. No podía dar crédito a lo que veía. Así que al día siguiente invitó a un vecino. Y de nuevo el perro caminó sobre las aguas al recoger el pato cazado. La escena se repitió una y otra vez. Ninguno decía nada. Al fin, no pudiendo aguantarse más, el hombre preguntó al vecino: ¿No ves nada raro en este perro? El invitado se rascó la cabeza y por fin habló: ¡Sí! ¡Ese perro no sabe nadar!

Por supuesto no es más que un cuento. Pero tiene una lección. ¿Por qué buscar lo negativo afecta nuestra capacidad de ver lo sorprendente? Nuestro alrededor está lleno de milagros. De hecho, la vida es en sí un milagro. Una amanecer es un milagro. Y el anochecer lo es también.

La naturaleza está llena de milagros.Cuando llega la Navidad, los comercios se llenan de luces, la gente de buen humor y se vuelve más generosa. Sin embargo, algunas personas, con un hábito de ciega crítica, se empeñan en hacernos ver todo lo desagradable de esta temporada, según ellos se come mucho, la gente engorda, numerosos conductores manejan borrachos y son un peligro, se gasta mucho, las tarjetas de crédito se llenan y la gente se endeuda innecesariamente.

Ramón de Campoamor, el poeta español que murió en 1901, escribió: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira; todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira”. Su realismo sigue siendo válido hoy. ¿Qué podemos hacer para ver el espíritu de la Navidad? Anthony de Melo nos dice que hay que verlo con el corazón, por ello se pregunta: “¿De qué te sirve ver bien con los ojos, si tienes ciego el corazón?”.

LO NEGATIVO: Hacerle caso a los que se empeñan en ver, tan solo, lo que hay de malo en todo.

LO POSITIVO: Ver con nuestro corazón y así sentir lo maravilloso de ser y hacer felices a los demás. Disfrutar así el verdadero espíritu de la Navidad.