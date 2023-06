Como han pasado los años

“Pero si eso fue hace poquito” me encontré diciendo ayer en una conversación sobre una canción de José Luis Rodríguez, “eso fue hace treinta años, Emy, me contestaron”, y yo pensé: ¿Qué? ¡No puede ser!”.

A mí se me hacen pocos, y luego cosas que siento que sucedieron apenas hace un tiempo y que resulta que no, que pasaron hace mucho. Y pensando en esto recuerdo lo que dice el varias veces nominado al premio Nobel de Literatura Haruki Murakami acerca del modo tan veloz en el que pasan los años y por lo tanto lo rápido que se nos va la vida.

Este excelente escritor japonés asegura: “Solía pensar que los años pasarían en orden, que te haces mayor un año a la vez. Pero no es así. Sucede de la noche a mañana”.

Y estoy segura de que las personas de mi generación estarán de acuerdo, además de que recordaremos todos las cosas que decía la gente mayor de nuestro entorno cuando éramos nosotros los jovencitos, decían cosas como que “la vida se va en un abrir y cerrar de ojos”, pero nosotros en ese entonces no teníamos idea de lo que querían decir, lo sabemos ahora. “Juventud divino tesoro, te vas para no volver”, aseguraba con tanta razón Rubén Darío.

Y luego tratamos de que esta nueva generación; nuestros hijos, sobrinos y nietos lo entiendan y presten atención, que disfruten la vida, la falta de responsabilidades, la mocedad. Pero ellos, al igual que nosotros en aquel entonces, no prestan atención a nuestros consejos y no tienen mucha idea de lo que queremos decir.

Tendrán que aprenderlo como lo hemos hecho nosotros, porque si hay algo que nos ha quedado claro a estas alturas, es que nadie aprende de las experiencias ajenas, cada uno debe andar y desandar su propio camino. Así eso nos pese a los adultos, sobre todo cada vez que los veamos tropezar con aquella misma piedra con la que tantas veces tropezamos nosotros.

Y bueno, las señales de que nuestros mejores años van quedando atrás no tienen que ver únicamente con las huellas que va dejando el tiempo en nuestro rostro, cuerpo, cabello, y organismo en general, señales con las cuales por cierto tenemos que vivir a diario, sino también con el entorno y como van cambiando las cosas de manera tan acelerada y sin esperar a nadie. Los sistemas, los trabajos, la manera de hablar, la música, la televisión, la forma de relacionarse, en fin, la vida misma.

Ya casi nada es igual que hace unos pocos insisto, pocos años. De repente estamos viviendo en un mundo que no reconocemos y al que necesitamos acoplarnos para que no nos suceda lo que a los pobres dinosaurios que al no saber adaptarse al ambiente pues, se extinguieron.

Envejecer y todo lo que conlleva no tiene la mínima gracia. Se me ocurre que sería la experiencia eso que podríamos rescatar entre las casi nulas ventajas de este proceso que nadie eligió y que sin embargo es tan natural, tan cruel e inevitable.

A veces nos preguntamos qué haríamos si nos encontráramos con el genio de la lámpara maravillosa y éste nos pudiera conceder la oportunidad de volver unos (muchos) años atrás, es decir volver a la etapa de la primera juventud, pero eso sí, nulos de aprendizaje o memoria de lo que la vida en realidad es.

Probablemente habría que pensárselo y mucho porque si hay algo que valoramos y atesoramos las personas de “cierta edad” es la invaluable experiencia. Esto de finalmente entender por donde sí, y por donde no.