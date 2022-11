En estos casi 30 años que tengo de escribir en LA PRENSA he vuelto, en más de una ocasión, sobre temas que, para mí, son cruciales para entender la vida y para saber vivirla. Uno de ellos es el de ese tesoro del que todos disfrutamos y que se llama amistad.

Hace más de 2,500 años, Aristóteles, en su “Ética a Nicómaco” trató sobre este asunto vital para la convivencia humana; luego, siglos después, Cicerón escribió un texto dedicado exclusivamente al tema, su “De amicitia”. Santo Tomás de Aquino le dedicó también algunas páginas de sus escritos, y así, a lo largo de la historia del pensamiento, muchos autores, filósofos y literatos, han destacado lo esencial que resulta para cualquier persona mentalmente equilibrada contar que esa especie de alter egos con los que se comparten dolores y gozos, y con los que nos miramos directamente a los ojos, sin miedo, sin pudor, sin complejos.

No imagino una existencia humana a solas. Los propios eremitas se han retirado a la soledad para disfrutar de la amistad con Dios, de modo que la soledad radical nunca ha existido. Vertidos siempre hacia fuera, las personas, buscamos comunicar, nos urge comunicar, y, por lo mismo, procuramos tener siempre a la mano con quien hacerlo. Incluso, en el caso del amor conyugal, es sumamente importante que tenga un fuerte componente de amor de amistad. Porque con los amigos se comparten gustos y aficiones, tiempos y espacios, conversaciones y silencios; e igual debemos hacer con nuestro cónyuge para mantener la cercanía y cultivar el amor.

Como ya he repetido en más de una ocasión, he tenido la suerte inmensa de contar con hombres y mujeres que, desde mi infancia, me han acompañado en las buenas y en las malas; gente que nunca ha intentado etiquetarme, juzgarme u obligarme a pensar de determinada manera; personas increíbles que han estado a la mano cuando la vida se ha puesto turbia, o la muerte, la enfermedad o la escasez se han cruzado por mi camino. Y es una gran suerte no padecer a solas. Un fuerte apretón de manos, un golpecito cariñoso en la espalda, una mala palabra, incluso, dicha con gracia y como muestra de confianza, le da otro color a la vida.

Como la familia, como los libros, como la buena música, como una puesta de sol en el golfo de Fonseca, como un buen plato de tapado olanchano, como el oxígeno indispensable para respirar, como tantas cosas buenas que hay en el mundo, así es la amistad.