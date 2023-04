¿Cómo atraer el turismo?

El Congreso Nacional ha acordado, por petición de los dedicados al negocio del turismo, la suspensión obligatoria de la mascarilla para que la población la utilice, de manera discrecional, según considere si corre o no riesgos.

Turismo alegó que la obligatoriedad de la mascarilla ahuyenta el turismo, a pesar de que la OMS no ha declarado el fin de la pandemia del Covid 19.

Personalmente considero que la medida del Congreso es adecuada y tan cierto es que la población, a pesar de que ya no hay una exigencia legal, sigue con el uso de la mascarilla, sobre todo cuando se encuentra en sitios con aglomeración de personas, y hacen bien, sobre todo los mayores que son los más vulnerables.

Pero, realmente, yo no veo la razón para argumentar que no vienen turistas a Honduras simplemente porque se les obligaba a usar mascarilla. Hay otras razones más poderosas que si deben recibir atención prioritaria porque no solo afectan a los turistas sino también a los hondureños en general.

En primer lugar, y lo he dicho en varias ocasiones, el manejo de la basura en la capital y en gran parte de las poblaciones del país, nos presenta como un país de cochinos.

Caminar por Tegucigalpa es realmente desagradable cuando uno se topa con promontorios de basura y múltiples desechos en las calles que los transeúntes van arrojando constantemente.

Indudablemente que el Distrito Central debe buscar nuevas estrategias para que la recolección de la basura sea afectiva y no dé lugar a que los depósitos de basura sean esparcidos por las calles por quienes se dedican a romper las bosas y a esparcir los desechos.

Esto debe complementarse con una ordenanza para que los dueños de negocios, solares baldíos y casas, incluidos los vendedores ambulantes, para obligarlos a mantener limpia la parte de la calle que queda frente a sus negocios y aceras, so pena de recibir una sanción mediante una multa que los obligue a rectificar. Nadie querrá venir a una ciudad sucia, llena de olores pestilentes.

Por otra parte, a los turistas tampoco les gusta, imagino yo, caminar por las calles de Tegucigalpa en donde deambulan libremente los perros callejeros y sacan a los perros caseros; ambos utilizan las calles y aceras para defecar y orinar, de tal manera que los turistas tienen que caminar como si se tratara de jugar a la rayuela para no embarrar de excrementos de animales y de personas sus zapatos. La alcaldía debe poner orden en este asunto mediante la habilitación de sanitarios públicos esparcidos en toda la zona turística de la ciudad.

Tampoco se sentirán augusto los turistas si saben que pasear por el Centro Histórico de la Capital está lleno de delincuentes que pueden arrebatarles las carteras o los celulares, sin excluir que podrían también causarles daño físico.

Todo esto sin dejar de mencionar la necesidad de alejar de las calles a los resistoleros y borrachos que dan mal aspecto a la ciudad. No está de mas agregar que ya se hace necesaria una ordenanza para que los vecinos del Cetro Histórico procedan a pintar y reparar los edificios porque su actual aspecto es realmente deplorable, sin excluir los edificios que son propiedad del Estado y de la Alcaldía misma. La gran parte de los turistas buscan lugares seguros y sanos para consumir alimentos y hacer comprar, sobre todo de artesanías y otros artículos.

Pero actualmente el Centro Histórico de la capital está copado por tiendas que venden ropa usada, que en lo absoluto puede interesar a los turistas y que, realmente, dan una imagen no muy recomendable para la capital. De igual manera debe prohibirse a los negocios ocupar las aceras para extender sus negocios y el uso de altoparlantes con música estrepitosa porque, además de contaminar el ambiente con el ruido, no contribuye a atraer a los turistas.

La Alcaldía debe promover el retorno de las mejores cafeterías y las boutiques y negocios de calidad al centro de la capital.

Y queda una tarea para la Alcaldía: reparar las calles, retirar la plasta de asfalto con que han cubierto el adoquín de algunas calles de la ciudad, que -tengo entendido- es parte del patrimonio histórico de la ciudad. La alcaldía podría generar empleo mediante la formación de cooperativas de picapedreros que oferten adoquines de piedra tallada a la alcaldía para sustituir los que están en mal estado.

Las calles adoquinadas serán un gran atractivo para los turistas, como también lo será una regulación para evitar el atasco de automóviles y una iluminación adecuada.

Por supuesto, la regulación y puesta en cintura de los choferes de buses y taxis que se han convertido en unos personajes indomables, alérgicos a la ley y al orden. Sólo con estas medidas es que podremos atrae al turista. No hacer nada para corregir estas anomalías es invitar a los turistas a que vengan a conocer un país que vive su vida en el desastre total.