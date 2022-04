Cuando nuestros hijos eran pequeños, casi siempre pasábamos la Semana Santa con los abuelos. Choluteca no era lo mejor, pese a la cercanía. El mar no era seguro; el rio contaminado.

Lo mejor, era la aldea de Ceibita, municipio de Sonaguera, cerca del campo bananero Nerones, Isletas, departamento de Colon.

Estaba cerca de la borda que llevaba el agua a la bomba que impulsaba el agua para el riego de las plantaciones; y podíamos ir todas las tardes a bañar al Aguán, cuyas aguas por su temperatura, permitían un baño sin igual para mis hijos y los de mi hermana Toñita que, un tiempo después, dejo Nerones y se fue a vivir a Ceibita. Nuestros hijos se acercaban a la vida rural, conversaban con sus abuelos - mi padre Juan Martínez y doña Mencha mi madre, muy querendona y consentidora con sus nietos - y compartían algunas experiencias poco agradables, como cuando, a “Tito”, se le ocurrió levantarse en la madrugada, para ver el sacrificio de una vaca, junto al tío Santos, el esposo de mi hermana.

Quedó tan impresionado del acto que, nunca jamás se interesó por el sacrificio de otro animal. Pero en cambio, les gustaba montar mucho a caballo, en “Pirrimplin”, un jamelgo genéticamente muy devaluado; pero que, para ellos, sin experiencia, era el equino ideal para iniciarse en las prácticas como jinetes.

El Viernes Santo, después de las procesiones, los dos mayores “Tito” y José Ernesto, se disfrazaban de “judíos” y acompañados de los demás niños de la aldea, andaban de casa en casa haciendo piruetas y pidiendo dulces que, los vecinos les daban con enorme cariño.

Obligado acompañante era Coco, -- ahora residente en Estados Unidos--, el que conocía los vericuetos y los nombres de todos los vecinos. No tengo idea de donde viene esta práctica; pero de repente tiene su origen en España; y fue traída por los españoles a América.

Ahora, el Alcalde Campamento, en un acto irreflexivo, posiblemente fruto de su juventud y falta de conocimientos sobre el sincretismo que se observa en el catolicismo, ha prohibido, en una resolución municipal, que ha llegado a nuestras manos, “los judíos” durante la Semana Santa. Amenazando que, quien incumpla la regla, será sancionado. No sabemos en qué se ampara, porque no hay legislación al respecto; y las corporaciones municipales, no son absolutas; y, más bien, tienen que respetar los derechos de las personas.

RubénDarío Paz, me refiere que hace algunos años, el cura de Erandique prohibió a los vecinos del “barrio indígena”, realizaran el “baile del negro” en honor a San Sebastián, actuando en forma arbitraria. Coincido con el colega que “un sector de la Iglesia no tiene conciencia de lo que significa erradicar las tradiciones”.

Víctor Ramos me recordó que el obispo Luis Santos, durante algunos años prohibió el Guancasco, ignorando el sentido de reconciliación y hermandad de los pueblos indígenas. Y que, cosa igual hicieron en Yamaranguila, prohibiendo los bailes tradicionales frente a la Iglesia. Y hasta llegaron a destruirles la granja, donde criaban los patos para la celebración de la carrera en que le quitan las cabezas a estos animales, mientras corrían sobre sus animosos caballos.

Ahora el padre Tony Salinas, mas culto y preparado en cuestiones culturales, apoya con entusiasmo el Guancaco que se celebra entre los pueblos de Ojojona y Lepaterique y que, constituye una actividad religiosa cultural, de importante valor en el mantenimiento de las tradiciones.

El Alcalde Campamento, no sabe que el Instituto de Antropología e Historia, lo puede sancionar ejemplarmente.

Las prácticas culturales, tienen sentido, aunque a uno no le gusten; y deben ser respetadas.