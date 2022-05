El ser humano en su naturaleza cambiante es proclive cada final del mes de diciembre a hacer planes, compromisos, trazar metas, y en general, marcar un camino a recorrer para el próximo ciclo anual. Sin embargo, pronto la agenda se diluye en asuntos domésticos cotidianos y comenzamos a rondar el desierto de la apatía y la desesperanza.

Ahora mismo estamos en la parte meridional del calendario y es necesario que revisemos los indicadores de resultados de las metas individuales y familiares. Podemos identificar como están las finanzas en el hogar, ¿hay gastos “hormiga” que están minando el presupuesto? ¿Cómo están los jóvenes en sus estudios y rendimiento académico? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos siendo piadosos y estamos dando “al César lo de César, y a Dios lo que es de Dios”? ¿Estamos siendo diligentes sin darnos por vencidos para hacer todo con excelencia?

Todos estamos corriendo nuestra propia carrera con nuestros particulares obstáculos. No se trata pues de observar la vereda del vecino cuando nuestro propio jardín requiere nuestra atención, ¿qué quiero decir con ello? Que no estamos en competencia con nadie.

Definitivamente que la tenacidad es característica del más disciplinado no del más fuerte, ser constante es tener enfoque en el propósito y no desviarse del camino, ser decidido es afirmar los pensamientos en la meta y no en las dificultades y cansancios de la batalla, tener constancia es estar determinado a no renunciar, sino a asirse del supremo llamamiento.

Esto es para mí y es para usted: el proverbista bíblico escribió: “La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre”. Es claro que nuestros enemigos a vencer son la pereza y la negligencia, estas bandidas nos hacen caer dormitados y entonces todo comienza a faltar. ¿Nos acomodaremos a ello? Por supuesto que no, ahora es el tiempo de levantarnos, tomar nuevas fuerzas y acompañarnos de la constancia que será fiel compañera hasta la senda de la victoria.