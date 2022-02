El Gobierno de la República ha iniciado una campaña masiva de vacunación infantil con el propósito de regresar a las clases presenciales en las escuelas e institutos de nivel medio del país. Dicho proceso deberá incluir la reestructuración de los edificios que ocupan los centros educativos que fueron ignorados en el periodo anterior.

En ese sentido, la Secretaría de Educación debe tener una visión clara de los procesos de enseñanza actuales, y no creer que el solo hecho de regresar a la presencialidad asegura formación de calidad a nuestros niños y jóvenes. Eso sería una entelequia y autoengaño gubernamental y social.

La pandemia trajo la oportunidad de hacer cambios en los paradigmas de cómo se manejan los procesos en todo sentido, incluido por supuesto la educación. Si al regreso a la presencialidad seguimos con los mismos formatos, metodologías caducas, y enfoques de contenido desfasados, entonces, no habremos aprovechado la oportunidad ni aprendido la lección.

Insisto, la presencialidad por sí misma no es mejor que la virtualidad; de hecho, los entornos tecnológicos son cada vez más apreciados y desarrollados en los países de primer mundo como en las universidades de Europa, Estados Unidos y Asia. Si regresamos a la metodología del niño pasivo que solo recibe información del maestro, pero no participa activamente en la construcción de su propio conocimiento ni interactúa con el universo a través de la tecnología, seguiremos preparando ciudadanos para un mundo que ya no existe.

Es menester que el enfoque sea menos cuantitativo y más cualitativo, no se trata de tener simplemente 200 días de clase al año, o de atiborrar a los menores con mil tareas, se trata de la formación integral en cual las competencias duras y blandas serán mucho más amplias y demandantes en las décadas venideras.

El desarrollo de un país pasa inexorablemente por la calidad de su sistema educativo, y la calidad no está garantizada por el hecho de desechar la virtualidad para entrar ansiosos por las aulas físicas de los edificios educativos; es mucho más, es entender los entornos sociales para preparar un ciudadano global que compita en los más altos escenarios internacionales que tan especializados están y seguirán siendo en el futuro que ya es ahora.