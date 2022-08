Los problemas sociales, económicos y políticos de nuestra patria son complejos y casi insondables; no es de ahora que estamos en estas honduras que al parecer se estanca en las patinas del subdesarrollo como una sentencia firme ante la cual no hay recurso posible. Así parece el pasado inmediato, el presente, y al menos, el mañana inmediato para esta tierra que merece un mejor destino. Un autor reconocido escribe que “todo inicia y termina con el liderazgo”, y en ese acápite estamos con una deuda histórica profunda.

Nuestros gobernantes se han dedicado como modus operandi al saqueo de las instituciones públicas; en la generalidad de los casos los funcionarios públicos engordan sus cuentas bancarias en detrimento del erario. El rico se vuelve más rico, y el pobre se acuesta con la miseria.

Todo ello ya lo sabemos pues es de conocimiento público y no es ninguna novedad, o algo de lo cual no estemos enterados. Lo que sí es de pensarse para las generaciones presentes y futuras es la calidad de ciudadanos que forman el accionar social de la patria. Primero tenemos los pasivos a los cuales nada les interesa, a lo mucho van a manchar su dedo y su conciencia cada cuatro años a una urna electoral, después de ello su incidencia se aniquila cual una hormiga que lucha contra una manada de elefantes.

Después tenemos los ciudadanos tipos dermatólogos que expresan al nivel mínimo sus ideas de acuerdo al son que se toque, o por interés epidérmico, sin ir a la sustancia sino quedándose en la obviedad de los problemas sociales. Estos ciudadanos no cuestionan, no razonan, no argumentan, se quedan con lo que escuchan, leen o ven.

Luego tenemos los expertos en redes sociales que saben de todo: economía, geopolítica, ciencias políticas, derecho constitucional, comercio internacional; y por supuesto los ciudadanos amnésicos y selectivos: son aquellos que en doce años no vieron nada y ahora ven, o que en doce años vieron todo, y ahora son no videntes, todo dependerá del trasfondo partidario. De esa manera siempre tendremos un círculo vicioso de malos gobiernos resultantes de malos ciudadanos: ¿tendremos esperanza?