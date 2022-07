Los nubarrones oscuros que soplan por Centroamérica parecen estar a favor del dictador Daniel Ortega. La semana pasada los Ministros de Relaciones Exteriores que conforman el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) acordaron, y de consenso, apoyar a Werner Vargas, el candidato de la familia Ortega Murillo para la liderar los destinos de la Secretaría General del SICA (SG-SICA).Una región en crisis. El consenso alcanzado por los flamantes cancilleres demuestra algo que hace rato sospechábamos, la región está en crisis y avanza a una deriva democrática sin aparente retorno.

Los Ministros dejaron en letra muerta el Protocolo de Tegucigalpa, el cual en su parte preambular establece que: “los pueblos centroamericanos aspiran a una democracia donde la práctica política pluralista, los derechos humanos y las libertades cívicas, constituyen el fundamento del consenso colectivo”. El documento fundacional del SICA establece también que esta es una región de “paz, libertad, democracia y desarrollo”, en resumen, todo lo contrario de lo que Ortega es y representa. Pragmatismo por encima de principios.

Los países SICA están conscientes y quizás también cansados, ante la falta de un Secretario General que lidere la sinergia del cuerpo regional de forma efectiva y dinámica. Pese a esto, nada justifica mandar al carajo los principios y tratar de apagar un incendio utilizando gasolina.

Integración sin integridad. Bajo esta mirada “moderna” la integración de Centroamérica debe lograrse a toda costa y cualquier precio, no importan los asesinatos, las desapariciones, las torturas, el narcoestado y tampoco los fraudes electorales. Es decir, el fin justifica los retorcidos medios.

Acuerdo de caballeros. A diferencia de la Presidencia Protempore del SICA, el traspaso de la Secretaria General no forma parte de un estatuto fundacional, es más bien un pacto supletorio a posteriori o un acuerdo de caballeros, sin embargo, esto no aplica con Ortega, porque ni es caballero y jamás ha cumplido un acuerdo en toda su vida. No existe un compromiso vinculante con este Presidente porque no es un Presidente legítimamente electo.

Candidato potable y quizás profesional. El señor Werner Vargas, candidato de Daniel Ortega, quizás y tiene la experiencia y las cualidades profesionales para el cargo, pero no hay que distraerse con este señuelo.

Aquí el problema es otro. Darle la silla del SG-SICA a una ficha de Ortega es regalarle un baño de legitimidad a un Comandante que se autoproclamó Presidente y designó a su esposa como su risueña vice. Por si fuera poco, todos los contendientes de las pasadas elecciones siguen presos y suman ya 184 detenidos bajo la figura de menoscabo a la soberanía patria. Peligroso precedente. La aceptación del emisario de Ortega como máximo representante de Centroamérica, pone en riesgo la democracia, el estado de derecho, la institucionalidad e incluso la seguridad de la región, que estaría siendo entregada en bandeja de plata al Comandante sandinista que defiende a capa y espada la brutal masacre de Putin en Ucrania.

La voz de la dignidad y los principios. En la última semana 8 expresidentes ticos, encabezados por la exmandataria Laura Chinchilla, remitieron una carta al Presidente de Costa Rica, Rodrigo Cháves, recordándole que la democracia y los derechos humanos no son adornos cosméticos sino principios fundamentales del SICA y de la política exterior de la nación. Presidentes tendrán la última palabra.

El consenso alcanzado por los Cancilleres es solo la antesala de la decisión final que tendrán que tomar los Presidentes Centroamericanos respecto a la Secretaría General. Ellos y nadie más, decidirán si Ortega le hace al SICA lo mismo que le ha hecho durante 15 años a Nicaragua: demoler sus instituciones y sacrificar su futuro en el altar de sus infinitas ambiciones personales.