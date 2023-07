Baja la velocidad

En una escena de la película R .I.P., (Policía Del Más Allá) estrenada en el 2013, uno de los protagonistas le pregunta a su compañero:” ¿cuál es el nivel de tu tragedia en la escala cósmica”?. Esa frase valió la película.

Todo un poema existencial. Cuando la escuché me tomó unos segundos digerir lo que estaba oyendo. Vaya manera de poner en la correcta dimensión una perspectiva. Es decir, en cuestión de importancia, cuál es la magnitud de tu problema. Ubicarlo bien para minimizar preocupaciones y dejar el agobio.

Porque todos los días, en cualquier lugar del planeta, el ser humano despierta en la mañana, y se dispone a embarcarse en la aventura de un día más. Le espera una lucha distribuida entre responsabilidades laborales, presiones económicas y pláticas banales.

Le preocupa no cumplir con las expectativas, no obtener el sustento, no triunfar.Estos nuevos tiempos con sus desafíos son muy difíciles para aquellos a quienes les sobra mucho mes al final de su salario, que son la mayoría. El consumismo, la competitividad, la envidia, tienen a las personas angustiadas por encajar en un modelo de sociedad donde las expectativas son muy altas, basadas en la vida de ricos y famosos que se publicitan en redes sociales y medios. El estereotipo del triunfador tiene un nivel muy alto para el humano standard.

Y si los logros personales no son los deseados, la autoestima empieza a fisurarse, y la mente sin piedad recrimina. Es un círculo vicioso entre necesidades, obligaciones y deseos de gratificación que nunca se detendrá.

Hay que bajarle velocidad a la vida. No caer en la trampa de la mente que siempre nos está comparando con los demás y nos exige más de todo.

Tenemos que crear nuestro propio mundo sin influencias externas. Tener claro metas y propósitos, tiempos de ejecución, fijar la vista en ese futuro deseado, y no apartarla de allí más que ocasionalmente para ver hacia los lados, descansar, y disfrutar el paisaje. Tener la certeza que solo la disciplina, la perseverancia y el orden, dan resultados deseados.

La vida tiene una armonía natural que debe respetarse. Nuestra conciencia es parte de ese orden universal. No es de tomar atajos que representen alterar ese equilibrio o traicionar nuestros principios.

Hay que dejar de competir con la vida de otros, enfócate en tus sueños. Baja la velocidad. Baja el nivel de drama y victimismo. Deja la tragedia. No sufras por obligación.