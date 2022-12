Para adivinar lo bueno o malo que podría sucederles en el nuevo año mucha gente recurría, en tiempos de mi infancia, a un insólito augurador: el simple huevo de una gallina.

A tempranas horas del primero de enero veía, con curiosidad, a personas desveladas, hacer uso de una técnica adivinatoria que, después me enteré, se llama ovomancia y es practicada desde tiempos de la antigua Grecia.

Es un procedimiento, poco practicado hoy en día, al cual todo mundo puede acceder. Basta tener un huevo fresco de no más de tres días y no haber estado en el refrigerador. Además del huevo, fuente de gestación y de vida, los crédulos tenían a mano un vaso de cristal no muy lleno de agua. Pinchaban el huevo por uno de sus extremos y lo colocaban en el hueco de ambas manos para que escurriera, entre los dedos, solamente la clara y cayera dentro del vaso. Es aquí donde se producía la magia esotérica: al caer la clara en el agua crea formas caprichosas que hay que descodificar mediante una acuciosa observación, para conocer su significado.

Por ejemplo, si tenía forma de barco significaba que la persona se embarcaría en una aventura ese año, y si la apariencia era la de un velo de novia, es que pronto habría boda o compromiso matrimonial. Había también temidos augurios, los cuales se reflejaban en la figura de una cruz o de una corona de flores.

Siempre sucede que al comenzar el nuevo año muchos quisieran tener una bola de cristal para adivinar qué les espera en ese lapso de 12 meses, si será mejor o peor que el anterior. Sin embargo, el futuro seguirá siendo incierto para una persona o una nación, aunque a veces hay signos que pueden presentar un panorama de posibles acontecimientos a suceder.

En el caso de Honduras hay señales premonitorias apuntando a que, en materia de salud pública, las cosas seguirán igual o peor por cuanto el gobierno no invertirá en la construcción de hospitales. Debido a un recorte en el presupuesto, en 2023 el Instituto Hondureño de Seguridad Social no podrá levantar los esperados hospitales regionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Mientras tanto, los trabajadores que cotizan a la institución corren el riesgo de recibir una atención médica más deficiente que la actual y no tener a la mano los medicamentos de vida o muerte.

En lo referente a la legislación, el panorama no se presenta muy alentador con un Congreso Nacional en donde los diputados, con honrosas excepciones, dirimen sus ponencias mediante actos bochornosos, en vez de recurrir a los argumentos sólidos que surgen del razonamiento y la cordura.

El pueblo ha visto sonrojado cómo se agarran a trompadas los mal llamados honorables diputados que hoy se sientan en una curul gracias a su voto.No hace falta la ovomancia para vislumbrar el futuro político del país, pero no está demás practicarla como entretenimiento en la celebración por la llegada del nuevo año que algo bueno debe traer.