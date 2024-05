Es de gran satisfacción ver cómo las facultades de psicología crecen cada vez más por nuevas generaciones que están deseosas de estudiar la mente y el comportamiento humano.

Tomando en cuenta lo importante que son las emociones en nuestro día a día, es bueno saber que seguimos estudiándolas, tratando de comprenderlas, manejarlas y aprovecharlas, y cada vez mejor. Y digo aprovecharlas porque están ahí con un propósito; nuestra adaptación y supervivencia. Cuando no las conocemos, no las comprendemos, no las manejamos ni aprovechamos, ellas se desbordan y cuando somos presas de un arranque emocional podríamos lamentarlo por el resto de nuestra vida:

El caso de la familia Crabtree, por allá en la década de los 90, fue uno muy sonado por la magnitud de la tragedia; Matilda, la hija de 14 años, debía estar en casa de una amiguita cuando sus padres volvían esa madrugada después de haberse reunido con unos amigos.

Al entrar escuchan ruidos en la cuarto de su hija, se asustan, el señor Crabtree busca su pistola cargada, entra en la habitación en penumbra, siente una sombra que se abalanza sobre él gritando... Boo! y dispara. Demasiado tarde se entera de que se trata de su hija que se había escondido en el armario buscando a hacerles una broma. Pocas horas más tarde la niña muere en el hospital a causa de la bala recibida en el cuello.

Hace dos años un famoso actor de telenovelas recibió su sentencia después de haber esperado por ella varios años con la esperanza de salir libre dado que se le culpó de homicidio involuntario porque claramente él nunca tuvo la intención de llegar a tanto, pero llegó, y fue condenado. El suyo es de esos casos que se han vuelto ya demasiado comunes en todos lados; tráfico infernal, alguien hace algo indebido con su vehículo, alguien más sale de su carro para gritar e insultarlo y éste otro reacciona. En el caso que nos ocupa la reacción del artista fue darle un puñetazo a la persona que se bajó para agredirlo verbalmente, con tan mala suerte que este murió pocos días más tarde a causa de un trauma cerebral. “Esta es la disculpa más sincera que he pedido en mi vida, de todo corazón lo siento mucho”. Dijo el actor a la familia de la víctima en la sala de juicio.

La mala noticia es que a todos nos pasa y a cada rato, estamos tomando malas decisiones bajo los efectos de asaltos emocionales. La buena noticia es que la inteligencia emocional se puede desarrollar, aunque de ninguna manera es algo sencillo de lograr sino todo un desafío como bien nos dice Aristóteles: “Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta... eso no es fácil”.