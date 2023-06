Aprendizaje permanente

Queramos o no, nos guste o no nos guste, la vida nos va enseñando lecciones permanentemente. Las personas que nos rodean; la esposa, los hijos, los colegas, los amigos, con su conducta, con sus palabras o con sus silencios nos van diciendo cosas que, sin duda, pueden mejorar nuestra vida.

Y, cuando hablo de mejorar la vida, hablo sobre todo de conquistar la madurez suficiente y necesaria para tener equilibrio interior y para llegar a ser alguien con el que se puede convivir, trabajar o divertirse sin que haya que hacer heroicos esfuerzos por aguantarnos.

Además, también nos da lecciones el contexto en el que nos movemos, las circunstancias que atravesamos, el día a día que no debe dejarnos indiferentes sino, más bien, dejar huella, provocar cambios positivos en nuestra actitud, en nuestra conducta.

En mi caso, y seguramente en el de muchos más, las lecciones más frecuentes y abundantes han procedido de mi esposa. La cercanía, la confianza y el interés por mi desarrollo humano, la ha llevado, en incontables ocasiones, a hacerme ver reacciones inadecuadas, imprudencias cometidas o formas incorrectas de actuar o de decir algo.

Ya un antiguo refrán reza que el único que no respeta al rey es su valet, su asistente personal, porque conoce sus defectos físicos o sus debilidades más íntimas. Algo similar sucede con la esposa: nos conoce en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la euforia y en la depresión.

Por lo mismo, sabe que cuerda tocar, que tornillo apretar y que miseria superar. Y, convencido estoy, lo mejor es no resistirse, no hacerse los “quites”, sino dejarse moldear, mostrar docilidad y dar la batalla por ser, como he dicho antes, mejor persona, más convivible, más tratable. Y digo esto sin perder de vista que, mañana 29 de junio, mi esposa y yo, cumplimos 39 años de casados.

Los hijos, por supuesto que también son una inagotable fuente de aprendizajes. A veces no dicen cosas que, aunque en primera instancia, en el primer momento, nos desconciertan o nos molestan, dejan un eco que nos ayuda a reflexionar, a recapacitar, a poner los medios para crecer como seres humanos.

Los amigos verdaderos, los que nos quieren, los que se preocupan por nosotros sinceramente; aquellos a los que, a lo mejor, no vemos con tanta frecuencia, pero ocupan un especial espacio en nuestros afectos; por supuesto que también nos brindan lecciones.Así, si estamos atentos, el paso de los años no solo servirá para perder el brío o el pelo, sino para ser más sabios, para crecer por dentro, para ser mejores.