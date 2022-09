El aniversario de la patria es un buen momento para recordar de dónde venimos, reconocer cómo nos encontramos y ver hacia el futuro. Quizás lo más importante sea tener claro hacia dónde deseamos encaminarnos, con base en las posibilidades reales, más allá de los buenos deseos.

Tal y como lo señala el Informe de Desarrollo Humano de Honduras, presentado hace dos meses por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Estado de derecho pleno y transparente debe ser la base de las grandes transformaciones que requiere el país.

Un Estado de derecho fundamentado en el fortalecimiento de la democracia, un sistema de justicia ágil y transparente, así como la construcción de una sociedad segura y en paz.

Son muchos los problemas no resueltos, que venimos arrastrando desde hace décadas y que ha agudizado la corrupción. Tampoco podemos dejar de lado los efectos de la pandemia y del cambio climático.

No podemos soslayar que la crisis política de 2009 tuvo grandes repercusiones para la vida nacional, en todos los aspectos, convirtiéndose en un parte aguas en la historia reciente de Honduras. Los acontecimientos de aquel momento y sus resultados posteriores nos llevan a pensar que debemos alejarnos de una polarización política de la sociedad, de la confrontación permanente que no nos permita avanzar. En cambio, es indispensable buscar vías de diálogo, de fortalecimiento de la paz y la seguridad, para enfocarnos en aquello que desde siempre debió ser el tema principal que nos una: el bienestar de todas las personas. Las profundas heridas generadas en 2009 no se pueden cerrar fácilmente; sin embargo, el camino menos complejo para seguir adelante es el de la reconciliación y el aprendizaje.

Sin perdón, no hay sanación. Aplica no solamente a los individuos, sino también a las sociedades. No se trata de olvidar, por que las experiencias vividas por muy duras que sean, deben dejarnos lecciones. Se trata de enfocarnos más en las tareas que tenemos pendientes y que son muchas, en salud, educación, empleo y vivienda, como las esenciales.

Para que Honduras salga adelante es indispensable la participación de todos los sectores. La administración pública por sí sola, si bien tiene un rol de primer orden, no será capaz por sí misma de hacer frente a los grandes desafíos del país, que necesita de una amplia participación, de la sociedad civil, la academia, la iglesia y la empresa privada.

Que la conmemoración del 201 aniversario de la patria sea un momento de acercamiento, para fortalecer nuestra identidad nacional, para ver hacia adelante tomando en cuenta todo lo vivido, para construir un sendero lo suficientemente amplio para que todos podamos transitar en él.

Esa es precisamente la esperanza que llevó a la Alianza a obtener el apoyo masivo en las urnas. Es esa imagen de unidad y respeto personificada por la Presidenta de la República, Xiomara Castro, la que la hondureñidad prefirió. Que este gran momento sea el escenario ideal para retomar ese camino de reconciliación, por el presente y futuro de Honduras.