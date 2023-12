Algunas soluciones al tránsito en la capital

Deben, el alcalde y Tránsito, de inmediato, establecer las paradas de bus y las rutas para cumplimiento obligatorio de los transportistas. Los taxistas no pueden, bajo ninguna circunstancia, estacionarse en las paradas de buses, y los buses las usarán estacionándose uno tras otro del extremo distal hacia atrás y solo permanecer el tiempo necesario para bajar y subir pasajeros. No podrán lo buses bajar ni subir pasajeros en sitios que no sean las paradas autorizadas.

La velocidad de los automóviles no pasará de 40 kilómetros en los bulevares y de 30 kilómetros en las calles y callejones pavimentados o de terracería de una sola vía o de doble vía.

Los choferes deben tener con claridad meridiana el conocimiento de la Ley de Tránsito, sobre todo de sus obligaciones como conductores... del transporte público como el de carga y el personal. Las motocicletas deben conducir en el centro del carril que ocupan y no podrán adelantarse en medio de dos líneas de autos, ni por la derecha. Las normas de conducción para los motociclistas son las mismas que las de los motoristas de autos.

Durante el mes de pago de la tasa vehicular y municipal, los autos deben someterse a revisión de su sistema de frenos, de que carguen llave de ruedas, gata, rueda de repuesto, triángulos y extintor, en talleres estatales organizados para tal fin. Y que las luces -en su totalidad- estén funcionando. Los autos que circulan sin luces o con algunas averiadas deben ser detenidos inicialmente para que continúen su marcha cuando amanezca, pero posteriormente, luego de un tiempo prudencial para que los dueños de autos cumplan con estos compromisos, si se les sorprende sin luces o sin los instrumentos arriba mencionados, serán multados.

Mediante convenios con la empresa privada, deben construirse lugares en las afueras de los accesos a la ciudad para que los autos del transporte pesado se estacionen, de tal manera que no conduzcan durante horas no autorizadas dentro de la ciudad.

La Policía de Tránsito debe proponer que en la Ley se establezca la obligatoriedad de un seguro de accidentes universal. Para tal fin, debe someter a licitación, con todas las exigencias establecidas, a fin de contratar una o varias compañías de seguros para que presten este servicio.

La Policía de Tránsito debe vigilar que los conductores no hagan doble fila en donde solo es permitida una, ni que se adelanten en las calles de una sola vía o de doble vía con solo dos carriles. En las calles principales y en los bulevares no debe permitirte el paso en forma transversal, sino que se debe entrar y avanzar hacia la izquierda hasta donde sea posible un retorno en U.

La Policía de Tránsito debe entrenar a los conductores que en los redondeles deben conducirse siguiendo la curva del carril escogido y que cada conductor lleva la preferencia en su carril, por tanto para cambiar de carril debe buscarse la oportunidad de que le concedan el paso. Actualmente los conductores entran a los redondeles en línea recta y no siguen la curva señalada y cambian de carril sin tomar las precauciones debidas.

Los policías municipales de tránsito deben recibir en la Dirección de Tránsito entrenamiento sobre la Ley de Tránsito para tener autoridad suficiente para sancionar a un chofer que infrinja la ley e imponer multas municipales. Se requiere, indudablemente, una mayor presencia de los policías de Tránsito para que regulen el tránsito y para que sancionen a quienes infringen la ley: sobre todo a quienes se saltan los semáforos, a quienes se adelantan inadecuadamente, a quienes se estacionan en sitios prohibidos o no cumplan las normas en los redondeles. Debe ser prohibido el uso del claxon en la ciudad.

En las bocacalles de gran afluencia de autos en dos o más direcciones debe obligarse el paso alternativo de un auto de una cola y luego otro de la otra cola y así, sucesivamente para descongestionar todas las colas convergentes. (Continuará)