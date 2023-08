Imagine a un médico entrando rápidamente al hospital. Un hombre, que lo espera en la puerta, lo increpa: “¡por qué se tardó tanto en llegar!”. El doctor lo interrumpe, “perdone, pero me han llamado para una cirugía muy urgente”. El hombre estalla, “¡es mi hijo el que está grave y usted se tarda más de una hora en venir!”. El cirujano se disculpa, “es que no estaba en el hospital, he venido lo más rápido posible”. Pero el padre, desesperado, sigue increpándolo, “¿por qué es tan irresponsable? ¡La vida de mi hijo está en juego!”. La operación dura poco más de dos horas. El doctor sale apresuradamente y le asegura al afligido padre que todo salió muy bien y que su hijo está fuera de peligro en la sala de recuperación. “Hable con la enfermera para cualquier pregunta”. Al decir esto, mira su reloj y sale rápidamente al estacionamiento del hospital. “Caray con el doctorcito, ¿no se podía tomar unos minutos para darme algunos pormenores de la operación de mi hijo?”.

La enfermera, con lágrimas en los ojos, le aclara, “el hijo del doctor murió esta madrugada en un accidente, cuando usted lo llamó estaba en la funeraria haciendo los arreglos. Vino y como siempre trabajó profesionalmente para salvar a su hijo. Ahora ha salido rápidamente para llegar a tiempo al sepelio”.

¿Con cuánta facilidad juzgamos? Solamente vemos nuestro punto de vista, y desde este emitimos el juicio. Cuando Dale Carnegie nos pide en su libro “Cómo ganar amigos” “trate honradamente de ver el punto de vista de la otra persona”, nos está ayudando a aumentar nuestra comprensión. Y note usted que no nos pide aceptar el punto de vista de los demás, sino solamente conocerlo. ¿Nos capacitará para emitir juicios con mayor sensatez? Un hombre se desesperaba porque el que iba frente a él en una fila caminaba despacio. Hasta que supo que era un veterano de guerra a quien recientemente le habían puesto prótesis en ambas piernas.

LO NEGATIVO: Emitir juicios apresurados y cometer todo tipo de injusticias.

LO POSITIVO: Aumentar nuestra comprensión al ver honradamente las cosas desde el punto de vista de la otra persona y quizá hasta dejar de juzgarlos.