A los occidentales, herederos de una cosmovisión de origen griego y judeocristiana, nos resulta chocante esa concepción de la mujer que han demostrado tener los talibanes. Esa mujer sin rostro, sin participación en la vida pública, confinada en el hogar, nos parece, por lo menos, anacrónica, insólita e injusta.

Y aunque en el mundo entero no poco les ha costado a las mujeres conquistar su plena inserción en el mundo de la política, de la empresa, de la economía, de las artes, etc., hoy por hoy no podríamos imaginar esos mismos ámbitos habitados exclusivamente por hombres.

Sin embargo, nos guste o no, lo aceptemos o no, lo cierto es que perviven en nuestro país, y más allá, una serie de taras, de atavismos, que impiden, de forma velada o manifiesta, el pleno reconocimiento de la dignidad, de las capacidades, de los aportes, de las mujeres.

Así, aunque vemos, casi con repugnancia, a las afganas convertidas en seres anónimos, ocultas detrás de un burka, mientras sus maridos e hijos disfrutan del mar o asisten a un partido de fútbol, nos resultan inadvertidas conductas que rayan o muestran claramente unos resabios machistas que debieron haberse superado desde hace décadas. Hay, por ejemplo, todavía en Honduras hombres a los que les cuesta aceptar que sus esposas perciban un salario superior al suyo; mujeres que están obligadas casi a pedir permiso al marido para salir a hacer una diligencia, mientras él entra y sale cuando y adonde quiere sin dar cuenta de sus movimientos; tipos con complejo de reyezuelos que no tocan una escoba, no lavan un plato, nunca han agarrado una plancha y esperan ser servidos como auténticos emperadores… y hay que ver cómo reaccionan si no son satisfechos sus caprichos o complacidas sus apetencias.

Esos talibanes de por acá abundan. Son, a veces, entrenados en su propio hogar, en donde, para el caso, hacen que las hermanas los sirvan, solo por hecho de ser varones, o crecen creyendo que ser persona masculina comporta ser superior y ventajoso a ser persona femenina. Esos talibanes de por acá, sueltan, de vez en cuando, chistes que esconden la disimulada convicción de que las mujeres son seres inferiores.

Porque, indiscutiblemente, somos distintos, por fuera y por dentro, pero idénticos en dignidad, en capacidad intelectual, en creatividad, en habilidad para resolver problemas, en fuerza interior, pero hace falta que eso se reconozca en la práctica, en el día a día, en la convivencia familiar y social, en todos los ámbitos en los que hace falta que la interacción de hombres y mujeres enriquezcan a este país y al mundo entero.