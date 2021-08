Descargue su ansiedad

Según Charles Swindoll, en el noreste de Estados Unidos el bacalao no solo es un manjar apetecido, sino que también provee un gran negocio. Hay un mercado para este tipo de pescado en todo el mundo. Sin embargo, la demanda presentaba un problema para los productores. Al principio congelaban el bacalao y lo despachaban a otras partes, pero la congelación le quitaba mucho de su sabor. Así que trataron de transportarlos vivos en tanques de agua de mar, pero eso resultó peor. No solo costaba más, sino que el bacalao seguía perdiendo el sabor y, además, la carne se volvía blanda y fofa. Finalmente, una persona creativa resolvió el problema de la manera más innovadora. Ponían al bacalao en el mismo tanque junto a su enemigo natural, el bagre. Desde que el bacalao salía de las costas del este hasta que arribaba al destino más remoto, los temibles bagres perseguían al bacalao dentro del tanque. Y como se puede imaginar, cuando el bacalao llegaba al mercado estaba tan fresco como si acabaran de pescarlo. No perdía nada de su sabor ni de su textura. Si acaso, era mejor que antes.

Como se puede inferir de esta historia, las dificultades tienen la capacidad de hacernos más fuertes. Sin embargo, existen casos en los cuales es difícil ver el lado bueno. Algunas situaciones nos llenan de temor y ansiedad, que como crueles parásitos no cesan de succionarnos la vida. Algunos pensadores griegos indicaban que la única liberación de las angustias era la muerte. Pero, la Biblia nos presenta otra alternativa. El Salmo 55:22 dice: “Echa sobre Dios tu carga, y él te sostendrá”. ¡Qué noticia más maravillosa! No tenemos que acarrear nuestros problemas solos. Él, como buen amigo, nos extiende su mano para ayudarnos. Muchas veces no quita la carga, porque sabe que es necesaria para nuestro crecimiento. Pero su auxilio nos sostiene, nos alienta y no permite que nos hundamos en la más oscura desesperación. Y no importa cuán enorme sea el peso, tenga por seguro que él puede levantarlo.