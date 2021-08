Voluntad por la patria

El presidente Biden ha dicho una expresión que me ha impresionado mucho: “no íbamos a dar nuestra sangre, si ellos no tenían voluntad de defender a su patria”. Se refiere a la veloz huida de una fuerza integrada por 300,000 hombres que, sin voluntad y fuerza moral, se rindieron ante los gritos de los talibanes que, aunque no tenían suficientes armas y municiones como ellos, contaban con lo más importante: la voluntad de salvar a su patria, según ellos, amenazada por Satán, representado por Estados Unidos. Rendirse en menos de una semana, sin librar una sola batalla, es el comportamiento más vergonzoso de un “Ejército”.

Pero no solo los Ejércitos entrenados por el extranjero se comportan así. Aquí hay miles de hondureños desafortunadamente que no solo están dispuestos a rendirse ante cualquiera que les haga promesas propias de quinceañeras, sino que no queriendo a Honduras, patria que desdeñan de diferentes maneras, están dispuestos a destruir, a avergonzar.

No cuesta mucho encontrar ejemplos. Los hondureños están trabajando menos que hace cincuenta años. Miles se fingen enfermos de covid-19 para no ir a trabajar, especialmente entre la empleomanía del Gobierno, muchos son burócratas que no sienten lealtad a la patria ni menos al gobernante actual y su partido. Otros hacen lo menos posible. Para al final encontrar a los que por estupideces hacen las cosas mal, disgustan al pueblo ofreciéndole malos servicios o postergando maliciosamente el cumplimiento de sus obligaciones; pero en lo concreto tres ejemplos: la resistencia del Congreso Nacional para reunirse presencialmente -creemos que es el único congreso del mundo que lo hace - mientras la mayoría hace tiempo que cumplen sus tareas con presencia física en los hemiciclos de sus países. El segundo ejemplo es el zafarrancho que llevó al irrespeto a políticos en una sesión del CNE, peleando por la forma de elegir los lugares en que sus candidatos presidenciales -la mayoría desconocidos fuera de sus ámbitos familiares-, para confirmar que el proceso electoral no les importa, que la democracia no está en sus diccionarios mentales y que Honduras no forma parte de sus sueños, sus ilusiones y sus sacrificios. Y el tercero, la falta de liderazgo de la Unah, que incluso hace poco sus autoridades descubrieron que los fondos con que operan son fruto del trabajo de los hondureños, de conformidad al presupuesto.

Este comportamiento no es nuevo. Desde el principio, la idea de patria compitió con la de hacienda personal, negocio particular y aprovechamiento del erario público. La idea de una nación fuerte, donde privara la democracia, la igualdad de todos, la distribución equitativa del producto social por medio del presupuesto, un capitalismo autoperfeccionado, el conocimiento y la investigación al servicio de la producción, el cumplimiento de la ley y la defensa de Honduras como objetivo al que debemos consagrarnos no forman parte del imaginario del hondureño. La mayoría rehuye el trabajo, sueña con la jubilación sin contribución, el éxito en las espaldas de los demás; y por las veredas de la inmoralidad transitan robando al erario público o poniéndose al servicio de los narcotraficantes. De forma que solo los tontos podemos ignorar que con un pueblo que no respeta la ley, que no ama el trabajo como expresión de la condición humana, que no le guarda consideración a las instituciones y algunos de sus titulares irresponsables incumplen sus obligaciones, jamás podremos detener a los “talibanes hondureños”. Porque igual que en Afganistán aquí hay grupos fuertes que se oponen al cambio modernizante de Honduras, como camino para la construcción de la patria.