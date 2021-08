Políticos ¿contrincantes o enemigos?

El pueblo suele decir que, aunque los políticos se peleen entre sí, al final todos comen en el mismo plato. Esto era cierto hasta 2009, cuando el rompimiento del bipartidismo dio inicio a una agria relación entre la clase política, el surgimiento de nuevos partidos y el enconamiento al adoptar posiciones ideológicas opuestas. Esto ha dividido no solo a los políticos, sino también a las familias y hasta las iglesias.

Lamentablemente, desde aquella época hace ya más de una década, las posiciones políticas se han vuelto más radicales y las discusiones más viscerales, no tratándose los políticos como si fueran contrincantes por un puesto sino enemigos, que se desean el mal y no ocultan la mala voluntad unos contra otros. De tal suerte, que posibilitar un diálogo parece un objetivo tan lejano como la discusión de verdaderos temas de país. Las confrontaciones parecen auténticas enemistades llegando a niveles de involucrar hasta aspectos familiares, cayendo en la diatriba y la falta de respeto, donde las acusaciones danzan desde la corrupción y el fraude. Mientras la población observa el nivel de violencia verbal y las acusaciones entre los políticos, atrás quedaron los años en que se competía por los chocoyos, para dar paso a una agria contienda política. Y de esto hay víctimas claramente identificadas.

No solo que se ahonda la división en la familia hondureña, que tierra adentro todavía puede llegar la sangre al río, ya no solo por las banderas azul o roja, sino por el nivel de confrontación. Pero tal vez la principal víctima es el país mismo, porque mientras los políticos se bajan los canastos y esto parece más un mercado que un ring político, las mediciones que hace la población están fundadas en aspectos que no tienen nada que ver con las capacidades del futuro gobernante, sino más bien de cada uno de ellos de atajar las acusaciones que se le hacen o en la capacidad de agresión verbal. A solo meses de las elecciones generales no hemos escuchado los planes de gobierno de los candidatos, ni tampoco las soluciones que ofrecen para la generación de empleo o la recuperación económica.

Pero también refleja la falta de ideas, la carencia de argumentación sustentada con hechos y estadísticas, es decir que hay poca preparación para poder realizar una discusión con un nivel técnico y de conocimiento. No hay un comité de ética política, ya que sería integrado por los mismos políticos, pero bien podría organizarse un grupo de ciudadanos de bien, ciudadanos ejemplares que puedan llamar al orden a los políticos, que los hagan discutir sus planes de gobierno y a que presenten sus propuestas sobre los problemas nacionales. Es tiempo que los políticos se vean como auténticos competidores con ideas y propuestas, pues esa violencia que se observa en la política es también un germen que provoca más división y desasosiego en la sociedad hondureña.