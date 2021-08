Hacer un mundo mejor

Todas los lunes y martes me siento enfrente de mi computadora y empiezo a escribir sobre el tema a tratar esa semana. Por lo general, le pido al Señor su inspiración y ayuda. Hoy he percibido que quiere que les hable de ÉL. Muchas veces mis artículos son religiosos y me gusta hacerlo porque eso es lo que conozco. Sin embargo, escribo sobre otros temas de actualidad y de importancia moral.

Hay personas que te niegan Señor, que dicen que no existes. ¡Cómo pueden dudar de tí¡ Entiendo que su fe sea débil, que no cumplan los mandamientos, que no amen a los demás, pero soy incapaz de comprender que te insulten, que te ignoren, que vivan su vida sin sentido e infelices.

Muchos te niegan porque no te ven, como si solamente fuera real lo que se ve dice Máximo Álvarez R. No se dan cuenta que cuando la gente prescinde de tí hay un enorme vacío. Y, al revés, cuando dejamos que te hagas presente en nuestras vidas, se percibe algo especial, una sensación de paz, de confianza, de seguridad aún en medio de las inseguridades. Tú nos enseñas el amor, la fuerza más poderosa e influyente sobre los seres humanos. El amor es lo único que puede saciar nuestra sed infinita de felicidad.

El novio, la novia, el esposo, la esposa, los padres, los hijos, el amigo… pueden ayudar a apaciguar estas ansias de amor, pero tú eres el amor por excelencia, no hay nadie como tú, eres un Dios generoso, amante y tierno. Llenas nuestra vida, le das sentido pleno, un deseo de servir. Eres lo más hermoso, lo más bello y lo más edificante. Esperamos verte cara a cara resplandeciente. En este tiempo de pandemia que mejor que hablar de tí con nuestra actitud positiva y con la certeza que pronto vendrán tiempos mejores. Quiero pedirte lo que podrías llamar un capricho: que todos te conozcan, que te amen, que sientan esa felicidad que solo viene de tí, que amen a los demás como tú nos amas, que hagan un mundo mejor…