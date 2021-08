Hondureños, virtudes y defectos

Nuestro carácter y comportamiento han sido poco estudiados, por ello nos conocemos poco y el imaginario que manejamos está manchado por una ruralidad disimulada, una timidez disfrazada de arrogancia, una inclinación hacia el aislamiento y la soledad y el equivocado concepto de que todos tienen que querernos y servirnos. Por ello pocas veces oímos disculpas, reconociendo errores y fallas en nuestras relaciones internas y externas. Siempre tenemos la excusa para rehuir las responsabilidades. Y por supuesto, carecemos de la hombría para pedir disculpas cuando metemos la pata. Cuando lo hacemos encontramos la pared rencorosa del otro, que, como la mayoría, tiene dificultad para perdonarnos.

Estas reflexiones apuradas, propias del ejercicio periodístico, no son gratuitas ni antojadizas, son el reflejo de las observaciones personales, en los viajes realizados en el país especialmente, reuniéndome con educadores y políticos en la preparación de las actividades del Bicentenario. Y respuesta sobre las preguntas que muchos nos han hecho sobre la razón por la que estamos buscando para honrar a nivel municipal y nacional a los 200 mejores compatriotas que durante su vida han hecho contribuciones generosas al bien común. No faltan quienes se incapacitan en los juicios hacia los demás, iniciando las valoraciones desde el sectarismo político. Pero la mayoría tienen problemas con el escaso conocimiento del pasado, incluso de sus familiares, porque en el interior de las familias es hasta hace muy pocos años que se habla de los antepasados y la mayoría no puede recordar los nombres de sus bisabuelos y tatarabuelos. Incluso algunos no saben ni de los abuelos. Consecuente con lo anterior, no hay historia familiar. Y sin ella, tampoco hay historia local ni nacional. Siendo lo peor que la mayoría prefiere la inconsciencia ladina, la falsa humildad para vivir del engaño, de la mentira y del ejercicio de la mendicidad. Por ello es que esta falta de conciencia histórica nos incapacita para asumir las responsabilidades de lo que hemos hecho mal y hacer las rectificaciones. Por ejemplo, la Academia Hondureña de la Lengua ha honrado a Carlos Hartling, el autor de la música del himno nacional, al cual no le hemos erigido una estatua y no conocemos siquiera un centro escolar que lleve su nombre. Jubal Valerio ilustra muy bien la falta de respeto de las autoridades de las primeras décadas del siglo pasado, que incumpliendo elementales obligaciones obligaron a Hartling a refugiarse a El Salvador, en donde muriera víctima de una enfermedad contagiosa mientras residía en Santa Tecla, donde había logrado empleo dirigiendo una orquesta.

Esta falta de empatía y generosidad no deja de ser extraña. Igualmente, la falta de agradecimiento a quien nos trata bien y lealtad al que nos tiende la mano. Algunos creen que es viveza aprovecharse del otro, menospreciando su talento, para elevarse como basura llevada por el viento, sobre mentiras colectivas, cuando todo el mundo nos conoce. Por ello con facilidad nos desprecian. Creemos que incumplirles a los amigos, faltar a la ley y pasar por alto las obligaciones es una gracia. Siendo paradójico que creamos que los demás tienen obligación de querernos y servirnos cuando nosotros somos incapaces de hacerlo.

Honrar a Valle y Morazán y cumplirle a Hartling, perpetuando memoria, podría ser el principio de una conducta mejor, ya que solo el que honra sus compromisos recibe la gracia de la simpatía, la amistad y el respeto. Si seguimos engañándonos los unos a los otros y menospreciando a los extraños seguiremos siendo un pueblo sin honor ni carácter.