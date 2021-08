“Trolls” es una película de dibujos animados estrenada el 8 de octubre de 2016. La película es una joya, para mí, no solo por lo bien trazado de sus personajes, la buena música, las augustas interpretaciones y su colorida aventura, sino también por su mensaje “hazte feliz”, que vino a contrastar con una época en la que aparentemente se prefiere el mensaje opuesto: “hazte infeliz”.



En la actualidad -esto es, desde hace veinte o treinta años atrás- provoca miedo ver los noticieros. Tanto nacional como internacionalmente, estos vienen cargados de infelicidad. Incluso en lo concerniente al entretenimiento lo que sobresale muchas veces es la desdicha, el desamparo, la insensibilidad, el pleito, las lágrimas, el vicio, la autodestrucción y una especie de “suerte adversa”. Vivimos “tiempos misteriosos” donde las sociedades se presentan como sapientes en el papel, pero en realidad se hicieron necias, diría el apóstol (Romanos 1:22). Dándole lugar a una actitud de “creo que lo sé todo”, dejan en evidencia que en realidad no saben nada (al menos, no de lo que se necesita para ser objetivamente feliz).



Betsy Bozdech, de Common Sense Media, le dio a la película cuatro estrellas. Ella dijo: “No se equivoquen: a los niños les va a encantar el filme. “Trolls” es linda, es colorida, tiene toneladas de canciones pegadizas y los mensajes son positivos y fáciles de entender. La felicidad está dentro de todos, si sabes dónde y cómo encontrarla”. La pregunta que deberíamos hacernos entonces es: ¿verdaderamente quiero hacerme feliz? Si la respuesta es sí, tienes que saber que esto solo puede lograrse abriéndole la puerta del corazón a Jesús para que la felicidad esté literalmente dentro. No un simple sentimiento de alegría, sino un estado de grata satisfacción mental y espiritual que te llevará a cantar, bailar, abrazar y a repartir amor todo el tiempo. Y si no sabes dónde o cómo encontrar a Jesús, la Biblia dice que Él te encontró primero, solo tienes que pedirle que entre a tu vida (Apocalipsis 3:20).