Hondureños de aquí y todas partes

Los hondureños siempre han sido migrantes. Viven en una zona de paso, el estrecho en donde convergen la América del Norte y la del Sur. Muchos la conocen como Mesoamérica. Y los hondureños, cuando la intendencia empezó a configurarse, emigraron a Guatemala, especialmente de Danlí, que entonces era parte de Olancho. Después del inicio del siglo pasado, el desarrollo de la cosa norte aceleró la movilización de la población del interior hacia Cortés, Atlántida, Yoro y Colón. Y desde el exterior, fluyeron jamaiquinos, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, cubanos, colombianos, panameños, franceses, españoles, palestinos, libaneses, sirios, judíos, italianos y desde San Vicente, los más resistentes a integrarse al mestizaje nacional: los garífunas. El comercio del banano animó a los marineros hondureños a hacerse a la mar.

Nueva Orleans y Nueva York fueron entonces los puntos en donde convergían los navegantes, mientras los intelectuales -muchos de ellos perseguidos por las dictaduras que hemos sufrido- encontraron en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y México, la sombra acogedora. México fue el oasis de los intelectuales expulsados por la pérdida de la libertad: Alfonso Guillén Zelaya, Medardo Mejía, Clementina Suárez, Jacobo Cárcamo y Rafael Heliodoro Valle, son posiblemente los nombres más egregios. En la década de los 50 del siglo pasado, varios miles de hondureños iniciaron el cultivo del banano en Panamá y unieron su nombre al de Morazán, que fue el primer exilado hondureño de toda la historia. En Chiriquí, todavía se puede palpar su nombre. Pero los hondureños más pobres, los que llegan y se mimetizan con el medio ambiente, que cambian el tono de su hablar y se mezclan con los mexicanos, hicieron de la costa oeste de los Estados Unidos el lugar para reposar la cabeza sobre la almohada. Los encontramos en California, Texas, Denver, Colorado y Utah, Nueva York y en las Carolinas. También en Misisipi y en Nueva Orleans, que durante los años 70 del siglo pasado, tenía la población más numerosa de hondureños en el exterior.

Los hondureños trabajando fuera son los más importantes para el sostenimiento de la economía del país. Pero en el exterior viven en silencio, sin llamar la atención. Mientras otras comunidades pequeñas, relativamente, pero económicamente más fuertes, tienen sus centros culturales en varias ciudades de California - vascos, portugueses, hindúes, brasileños y mexicanos - los centroamericanos y los hondureños, especialmente, no realizan una actividad cultural que contribuya con las naciones recipientes. No hay centros culturales hondureños en Nueva York, pese a sus singularidades y sus talentos. Por ello, los próximos meses y años buscaremos que la Cancillería hondureña haga diplomacia con la cultura de los inmigrantes hondureños con sus bailes, sus canciones, sus comidas, con festividades religiosas, los libros que publiquen sus intelectuales, las obras de sus artesanos y el comportamiento ejemplar de los que participan en los procesos económicos.

No será fácil. Si en Honduras no se acepta desde el gobierno y la academia, que el hondureño tenga que dar al mundo - fuera de algunos científicos repitentes- desde Honduras, sin salir de ella, será más difícil que los diplomáticos nuestros sean verdaderos intelectuales y no burócratas, miembros de las familias que desde hace años han hecho del gobierno en vez de instrumento del bien común, finca particular -hay familias con más de 90 años controlando la diplomacia-, será difícil enviar a los mejores para que hagan tremolar la bandera de las cinco estrellas en todos los vientos del mundo. Pero no es imposible. Lo vimos en Los Ángeles la semana pasada, en las calles y en restaurantes, en donde ellos muestran sus singularidades, sus tonos y sus sabores.