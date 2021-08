¡Contentos!

“El contentamiento hace rico al hombre pobre; el descontento hace pobre al hombre rico”, Benjamín Franklin. El contentamiento trasciende la felicidad; si se confunden los dos, se prepara para la decepción. La felicidad es el estado del “hacer”, pero el contentamiento es un estado de “ser”. La felicidad está condicionada siempre a lo que le sucede, por lo tanto si las personas no actúan de la manera que esperamos o las circunstancias no son las que deseamos no somos felices. Podemos decir que la felicidad está basada en lo que sucede a nuestro alrededor, pero el contentamiento se fundamenta en lo que sucede en nuestro interior. Muchas personas si sus finanzas están creciendo, si los tratan bien, si hay un buen incentivo; pero si no hay nada de ello se sienten infelices. Las personas dicen merezco ser feliz, de manera que si este estado no se da se sienten ofendidas. No podemos controlar lo que sucede alrededor de nosotros, pero podemos controlar lo que sucede en nosotros.

El contentamiento es un estado mental y una disposición espiritual. El vivir en contentamiento no significa ser pasivo o indiferente hacia la vida, no se trata de aceptar el estándar de vida ni respaldar la apatía, renunciando a lo mejor, el crecimiento y superación, ya que eso es complacencia.

La complacencia es la satisfacción propia de que si se quedan en el mismo nivel no hay problema, y la realidad es que muchas personas están así porque nunca puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar.

El contentamiento, al igual que el perdón, es algo que podemos aprender, crecer y madurar”.

No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco”, Filipenses 4:11-12 NTV.