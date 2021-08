El ministerio del agua

A pesar de la grave situación que enfrenta la capital de la república, pareciera que el problema del agua todavía no logra concienciar a los políticos, que este es un problema gravísimo, que lo que aquí está en juego no es una cuestión social donde las personas que carecen del vital líquido enfrentan dificultades, sino que estamos ante una situación que tiene consecuencias económicas, sociales y de salud. Tegucigalpa es un espejo de la realidad más cruda que enfrenta Honduras con el problema del agua. Junto con los refugiados climáticos están los que huyen por falta de agua en todo el mundo, pero no en todo el mundo el problema del agua es visto como algo secundario. En Oriente Medio, en especial Israel, hay toda una estructura legal y una infraestructura física que la ha hecho autosuficiente en materia hídrica, pero en Honduras, como no se quiere ver la dimensión del problema, todavía el manejo del agua está en manos de entidades públicas no especializadas. Ya decíamos que los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas se han quedado estancado por causa de la pandemia y los retrocesos en materia de desarrollo que han provocado, también la implicación que han tenido los fenómenos climáticos, ya que el objetivo de que para 2015 se reduciría al 50% la proporción de personas sin acceso al agua potable. Honduras, según los expertos, posee suficiente recurso hídrico para dar acceso al agua potable, empero, la falta de interés del gobierno menoscaba la declaración del agua como un derecho humano y pone al país en una situación angustiante no solo por la escasez , sino también en este momento de pandemia, donde el recurso agua es un componente clave en la lucha contra el virus.

Mientras vemos una expansión de las edificaciones verticales y un aumento en la construcción de viviendas y edificios, debemos preguntarnos si estos incrementos poblaciones podrán ser sostenibles si no hay una adecuada planificación del acceso al agua potable y sucederá como siempre que serán los más pobres los que serán relegados en el acceso al agua potable. Como en casi todo lo público en Honduras, pues no es regla de los asuntos públicos en el mundo, falta planificación, falta visión de país para enfrentar los problemas más angustiantes del país, por lo que establecer un ministerio del agua es una impostergable necesidad, si queremos comenzar a tratar el tema del agua con la formalidad y decisión que merece, pues está en juego la vida de toda la población hondureña.