Hemos aprendido mucho en este tiempo de pandemia, con lecciones obligatorias por las que hemos tenido que pasar, algunas individuales y otras colectivas, algunas que no hemos aprovechado como debería ser, y, por lo tanto, tendremos que repetir las veces que sea necesario.



Quizá como pocas veces antes, hoy somos más conscientes de lo que significa perder el tiempo. Cuando nos damos cuenta que pasan semanas y meses sin poder reunirnos presencialmente con personas muy queridas –aunque hay que reconocer que no todos guardan las distancias- y que no podemos visitar con la misma frecuencia los sitios que tanto nos gustan, entonces nos percatamos del tiempo que se esfuma.



Decir adiós sigue siendo difícil en este tiempo, en el que nos parece que algunos se van muy pronto, casi sin que podamos asimilar su partida. Nunca ha sido fácil despedirnos para siempre de aquellos que han formado parte de nuestro caminar, pero acaso hoy sea aún más difícil ante la imposibilidad de acompañar como antes.



Pero no solamente hemos aprendido el valor del tiempo traducido en calidad de los momentos compartidos, sino también en las acciones omitidas que han marcado la vida de la nación y que tal ve duelen hoy más que ayer.



Tal es el caso del estado en el que se encuentra buena parte de la infraestructura del sistema educativo nacional. Antes de la pandemia se encontraba en malas condiciones, ahora y en muchos casos con los daños ocasionados por el paso de Eta y Iota, la situación es verdaderamente crítica.



La falta de acciones contundentes y decididas por mejorar tanto la infraestructura como la calidad educativa han pasado factura siempre, y sin duda lo harán ahora, con efectos magnificados ante las enormes desigualdades, reflejadas en la capacidad de volver o no a las aulas de clase. Honduras es un país fragmentado, con realidades tan distintas que es muy difícil tomar decisiones sin que ello no levante voces en contra. Es un costo que deben asumir las autoridades del país; sin embargo, nos encontramos en un momento complejo dado que en las cercanías de las elecciones generales parece que nadie quiere sacrificar las percepciones sobre su liderazgo. Dejar las decisiones a otros es un camino fácil, aunque lo fácil no siempre es lo mejor.



Pero no solamente hemos aprendido a apreciar el tiempo cuando se trata de problemas añejos que debieron ser resueltos, al menos parcialmente, con el correr de los años. Aquí nadie puede argumentar que ha faltado tiempo para poner en marcha las ideas y los planes, pues hemos vivido una continuidad objetable, pero real.



También hemos aprendido a valorar el tiempo en función de las campañas de vacunación contra el covid-19. Los meses de espera, las semanas, los días entre una dosis y otra pueden marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Es difícil no comprender la desesperación de las personas por recibir la vacuna. La lección es la misma que en el caso anterior: el tiempo cuenta.



Las acciones se convierten en verdaderas soluciones cuando son oportunas y accesibles, cuando son equitativas, cuando consideran las desigualdades de la población a la que se dirigen. No es lo mismo pedir paciencia a una persona que es parte de un grupo de riesgo que a un joven sin enfermedad preexistente. El tiempo adquiere entonces un valor distinto.

“El tiempo perdido hasta los santos lo lloran” señala el dicho popular.



Tal vez esa sea una de las más grandes lecciones compartidas, de forma muy dolorosa, pero contundente: el tiempo es vida. Ojalá no lo olvidemos y tomemos decisiones sabias con este aprendizaje.