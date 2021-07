4T apoya dictadura cubana

El presidente López Obrador enviará barcos llenos de alimentos con el teórico objetivo de ayudar al pueblo cubano, que según él sufre escasez de alimentos por el bloqueo de EE UU.

Con todo respeto para el amigo presidente de México, yo tengo otros datos.

La ayuda que enviará no es para el pueblo cubano, que de un nivel de vida más alto que México se convirtió en uno de los países más pobres del continente. Y no fue por el bloqueo de Estados Unidos, sino por el bloqueo al pueblo cubano por la dictadura castrista.

Les bloquearon el derecho a trabajar libremente y a tener propiedades. Actualmente, el 90% de los cubanos trabajan para el Estado. Sus salarios no alcanzan para comprar casi nada, y para conseguir muchas cosas tienen que hacer largas colas con una tarjeta de racionamiento. Hay una gran escasez de viviendas.

Lo que manda el Gobierno mexicano es para que los reparta la dictadura entre simpatizantes, no para el pueblo, que salió recientemente a las calles a protestar por la escasez de productos y libertades. Las pequeñas empresas y comerciantes privados que quedan son multados y perseguidos por el Estado.

Al 2019 habían salido de Cuba, según datos de la ONU, 1,654,000 cubanos, casi 15% de su población total. La mayoría de clase media y pobres, que tenían que hacer largas colas para conseguir alimentos, escasos no por el bloqueo de EE UU, sino porque el Estado se convirtió en el principal proveedor de todo. En Cuba, el único productor es el Estado. El 80% de los que salieron de Cuba, la mayoría trabajadores, no capitalistas, llegaron a EE UU a buscar un trabajo que desapareció el Gobierno socialista cubano.

Los estadounidenses no se fueron, los corrieron, los tacharon de explotadores y les expropiaron sus empresas. Esos expropiados lograron que los jueces de EE UU embargaran cualquier mercancía que viniera de Cuba. Es un embargo, no un bloqueo; si pagan a las empresas lo que les robaron, cesa el embargo. Si empresas estadounidenses explotaban Cuba, al irse debería haberse hecho más rico Cuba. La salida de la inversión extranjera y convertir al Gobierno en el único capitalista, amigo presidente López Obrador, es la principal causa de la pobreza de la mayoría del pueblo cubano y de la salida de más de 1,600,000 cubanos, no el bloqueo de EE UU.