¡Hace un día precioso! y está en nuestras manos el que siga siéndolo a pesar de los que quieran arruinarlo.

¡Hace un día precioso! Ya sé que la vida cotidiana es frágil, que nuestra historia es frágil, que nuestro futuro y el de nuestro planeta son frágiles. Pero, a pesar de todo, a mí me da la gana de decir que ¡hace un día precioso!, dice Domingo Pérez.

Los veo, sonrío, me reconozco en sus vidas, siento caliente su terca esperanza, a pesar de haberlo intentado tantas veces, siento viva su tierna esperanza, a pesar de haber terminado con heridas en tantas batallas, que no se me ocurre otra frase mejor que decir que ¡hace un día precioso!

Enfermedades, paro, pérdidas irreparables, augurios desastrosos, pequeñas y grandes infidelidades, odios y cinismos corrosivos… nos enfrentan cada día que amanece al reto de levantarnos decididos a encontrar el abrazo con el que digamos, saliéndonos del corazón: ¡Hace un día precioso!

Hoy, precisamente hoy, es el momento oportuno para confirmarlo. ¿Para qué esperar mejores días? No hay mejor día que este, ni mejor compañía, porque las personas que creemos en la vida resucitada, restaurada, revivida, rehabilitada, refundada, revitalizada, no tenemos mejor oración para recitar, cada vez que abrimos los ojos a un nuevo día que… ¡Hace un día precioso!

Si está triste, dígalo con tristeza… ¡Hace un día precioso! Si está alegre, cante sonriendo ¡hace un día precioso! Si el enfado lo acogota, dígalo con rabia: ¡Hace un día precioso! Si está en paz contigo, llore de alegría y dígalo: ¡Hace un día precioso. No deje de decirlo, esté como esté, sienta dolor o plenitud, con dudas o con certezas… Quien empeña su vida como nosotras, queridas hermanas, como nosotros, queridos hermanos, no tiene una frase mejor para cualquier momento del día que ¡¡¡Hace un día precioso!!! sino que aumenta su felicidad al enriquecer a quienes las reciben.

Que mejor oportunidad que la situación actual para que pongamos nuestro granito de arena, para que hagamos felices a los demás, hagamos días preciosos...