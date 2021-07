Si, luego de casi 28 años escribiendo en La Prensa, veo hacia atrás y hago un resumen de los temas sobre los que más he escrito a lo largo de todo ese tiempo, sin duda que el asunto de la conducta ética es el que más se repite.

Algo tuvo que ver, por supuesto, la crianza familiar, sobre todo la obsesión de mi padre para que sus hijos fuéramos gente honrada y no cediéramos nunca a la tentación de convertirnos en sinvergüenzas y, luego, la propia experiencia de vida, que me ha hecho ver y demostrado que la consecución del bien objetivo, aunque resulte arduo y contraiga, a veces, alguna desventaja temporal, termina por convertirnos en personas en las que se puede confiar, seres humanos que no tenemos cola que se nos pise y que, y esto es importante en estos tiempos, nunca engalanaremos la portada de un diario por haber perpetrado actos ilícitos, ni integramos ningún elenco de esos que enlodan el apellido y generan pena entre la familia y los amigos.

Aquello de “pobre pero honrado”, que para algunos cínicos es una estupidez, yo lo he considerado siempre un principio que vale la pena tomar en cuenta.

Ahora bien, en la medida en la que he ido acumulando años, en unos meses llegaré a los 59, si la Providencia no dispone otra cosa; la monomanía de escribir y hablar sobre la necesidad de no olvidar que los valores siguen teniendo sentido; que los hábitos éticos, las virtudes humanas, nos vuelven mejores ciudadanos, y que la ética no es una materia para estudiar, sino para vivir, no parece tener remedio.

Y en la coyuntura histórica que estamos viviendo los hondureños, en un año en el que debemos decidir a quién, o a quiénes, vamos a entregar este pobre país, y a intentar que los problemas que no se ha querido o podido resolver finalmente se resuelvan, debemos, más que nunca, hacer un ejercicio intelectual que nos ayude a tomar la decisión más sabia, la más justa, la correcta, para que la conciencia no nos lo vaya a reclamar más adelante.

Porque, cuando pensemos en los hombres o en las mujeres a los que vamos a elegir para ocupar la Presidencia de la república o la alcaldía o el puesto en el Poder Legislativo, debemos, antes que cualquier otra cosa, que considerar si esos hombres, si esas mujeres, merecen nuestra confianza, si son gente que tiene una vida privada imitable, si son individuos íntegros, si no han robado ya bastante, si no han vivido del erario suficiente tiempo. Porque este pobre país ya no aguanta más, ya que, precisamente, la falta de conducta ética de muchos de los que hasta ahora la han dirigido la ha llevado a la postración, casi al desahucio.