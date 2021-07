Mientras conversaba con una madre joven me expresaba: ¡Padre, últimamente todas las películas que he visto expresan en cada momento “haz lo que dicte tu corazón”, en algunos momentos explícita o de forma implícita. Padre, no le voy a mentir, he analizado y así vivimos.

Cuánta razón tenía esta joven madre, esta es nuestra generación, es tuya y mía, que si te detienes, observas y escuchas, vivimos principalmente de lo que dicte nuestro corazón, muchas veces sin importar si es pecado, ofende al otro o no, o nuestra creencia, pero ¿está bien movernos, vivir, caminar, tomar decisiones de los que dicte nuestro corazón?

Por ponerte un ejemplo: es fácil encontrar jóvenes que saben en su interior que tener relaciones fuera del matrimonio, darle gusto a todo lo que se le complace, entristece el alma, despierta soledades, vacíos, depresiones y aleja al hombre de Dios, pero igual así, sabiendo eso, se vive lo que dicte su deseo, su corazón. Los apetitos de la carne, llámese mentir, robar, ira, gula, y puede ser que pensemos igual que el filósofo Blaise Pascal: “El corazón tiene razones que la razón no conoce ni entiende”, pero ¿todo lo que dicte nuestro corazón nos hace felices, alegres? Y recuerdo la conversación del profeta Jeremías con Dios, ya que el hombre cambia tanto su actuar en el corazón y a partir de allí Dios le responde. “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? “Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras”.

Dios tiene la razón, cuanto cambia de parecer nuestro corazón, ni nosotros mismos nos comprendemos, de allí que no es posible vivir solo de lo que dicte nuestro corazón. Por más que nos parezca bueno, es necesario reflexionar un poco, escuchar los consejos, pues “la razón tiene razones que el corazón calla”, pero al aceptar su instrucción nos llevan a la bendición.