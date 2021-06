Tú haces la diferencia

A pesar de la difícil situación que estamos viviendo en estos momentos y de la tristeza que embarga muchas familias, yo quiero proclamar:



Siento una inmensa alegría, mi corazón está muy agradecido, siento mi alma cantar porque tú has hecho maravillas. ¡Qué grande es tu nombre Señor por toda la tierra¡ No me alcanzan las palabras para expresarte lo que mi alma experimenta en este momento. Quiero gritar a los cuatro vientos que tú eres hermoso, bello, lleno de ternura y amor.



Que nos amas sin razón, sin condiciones, que somos tus hijos consentidos, predilectos, que somos muy especiales para ti, que nos cuidas como un padre y una madre amorosos, solícitos, sacrificados, entregados, hasta dar la vida por nosotros.



Quiero expresarte palabras distintas, murmullos y sonidos solo audibles para ti, como una comunicación interna entre tú y yo, a solas los dos, mirándonos, amándonos, recreándonos, abrazándonos, con una corriente vital, que no necesita palabras, solo interioridades, solo intimidad, solo presencia, solo amor. En este momento las lágrimas corren por mis mejillas, debido a la felicidad que me embarga. Soy una maravilla de tus manos, me has creado a tu imagen y semejanza, es decir, que me parezco a ti, tal vez en figura y cuanto quisiera parecerme también a ti Jesús, en tu actuar y en tu amor.



No puedo describir ese sentimiento intenso que me embarga. Quisiera que todos los hombres se sintieran felices como yo. Cómo no amarte, amor bello, si nos has dado todo. Cómo no adorarte si solo tú le das sentido a nuestra existencia, eres la razón de nuestra alegría, nuestro descanso final, nuestra esperanza futura, nuestra vida eterna.



Me entrego a ti amado Padre, Jesús hombre salvador y Espíritu Divino del poder y la vida, me entrego totalmente a este misterio triple, con todas las fuerzas de mi corazón, alma, espíritu y voluntad. Lo acepto todo con amor, que se haga tu voluntad, en tus manos me entrego con silencio y paz. Tú haces la gran diferencia en nuestras vidas...