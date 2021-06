Abuelos y nietos

Cada uno de tus nietos es un individuo único, probablemente ellos serán buenos en muchas cosas y malos en otras. Tus nietos serán muy conscientes de estas diferencias, por lo que es mejor evitar hacer comparaciones odiosas entre tus nietos.



Le dejan a sus nietos las decisiones sentimentales de sus vidas. Apoya las decisiones de tus nietos. No les hagas preguntas incómodas o intrusivas, pues hará que se guarden sus asuntos románticos para ellos.



Evitar sugerir nombres para el bebé de sus hijos. Sabemos que es emocionante ver a tus hijos teniendo sus propios hijos, pero deberías dejarle a ellos la entera decisión de seleccionar el nombre para el recién nacido. Deja que su experiencia sea tan personal como debe ser.



Siempre consultan con los padres antes de comprar un regalo. Ese pequeño carro deportivo que viste en el almacén puede ser maravilloso para tu nieto, pero ¿cómo se sentirán mamá y papá al saber que lo compraste sin consultarlos primero? Esto significa que puedes comprarle a tus nietos buenos regalos, pero siempre con la previa aprobación de los padres.



Ellos no siempre van a creer o pensar las mismas cosas que tú. Cada persona tiene sus propias creencias espirituales, y solo porque tu creciste de cierto modo no significa que tus nietos tengan que hacerlo igual. Por lo tanto, no debes sugerir que tus nietos tienen que educarse de otra manera o que les falta ciertos valores.



Siempre mantén informados a los padres. Cuando sales con tus nietos, asegúrate de mantener a los padres informados sobre dónde están y qué están haciendo.



No dejes que hablen mal sobre ningún miembro de la familia. Los miembros de la familia tienden a molestarse entre sí de vez en cuando, pero no debemos dejar que el conflicto toque a nuestros nietos, más aún si el problema es contra alguno de sus padres. Puede ser traumático para ellos.



Siempre respetan las reglas de los padres. Romper secretamente las reglas de mamá y papá te hará sentir un abuelo divertido por un rato, pero desafortunadamente esto puede desautorizarlos. Por ejemplo, si la hora de ir a la cama es a una hora específica de la noche, entonces adhiérete a ella.