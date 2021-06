¡Calle sin salida!

“La motivación te permite comenzar. El hábito es lo que te mantiene en el camino”: Jim Ryun. Todos queremos una vida llena de hermosos momentos, alegría, paz y felicidad; nadie está ajeno al dolor, pero es un canal de aprendizaje. No es suficiente oír, hay que escuchar, no basta el ver, hay que saber mirar; no podemos minimizar que en cada etapa difícil es necesario la acción, aceptación y actitud. Es tiempo de sacar la mejor versión, no permita que el golpe emocional pueda bloquear su vida.

Es muy duro entender que negar algo como una enfermedad o crisis no va desaparecer, pero el aceptar una realidad es mirar la vida de frente, por dura que sea. Es tiempo de descubrir el significado de la vida, nadie es indispensable, pero todos somos irremplazables. No es tener el placer o evitar el dolor, debemos encontrar el significado de la vida. “En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo”: San Juan 16:33 RVR60. Agar, una madre soltera, fue desterrada para ir con su hijo sola al desierto para morir de sed; a José sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y lo metieron a la cárcel en Egipto, pues quisieron matar sus sueños; los profetas fueron atacados, hasta los discípulos de Jesucristo fueron perseguidos y los mataron, y el Señor Jesucristo fue crucificado.

Cuando Dios quiere ejercitar, promocionar, habilitar y usar a un hombre observe sus métodos, observe la manera en que lo hace. Cómo perfecciona sin compasión a aquellos a quien él escoge con nobleza, cómo los martilla y los hiere y su poderoso soplo divino los convierte en muestra de barro que solo Dios entiende, cómo dobla, pero nunca quiebra, cómo usa a quien elige, Dios sabe lo que hace. “Para el hijo de Dios no hay accidentes, él viaja por un camino de destino”, A.W. Tozer.