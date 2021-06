Parece que las cosas de niños se están volviendo muy serias; sin embargo, parece que ya no nos asustan. Tengamos claro, entonces que la autoridad paternal es cosa del pasado y que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Un niño que muere por adicción a los videojuegos y otro por un lamentable accidente, no son dos incidentes aislados, están muy conectados con la realidad que están viviendo las familias en la crianza de los hijos en esta era de la tecnología y vida digital.



Nos encontramos con la generación “boomerang” donde los hijos regresarán a la casa paterna porque son incapaces de emprender la vida por ellos mismos, porque no poseen las herramientas y habilidades para poder desenvolverse en la vida. Lamentablemente, muchos padres esperan que el hijo cumpla 18 años para dejarlo volar, pero sin tener en cuenta si lo han provisto de las habilidades y del carácter para enfrentar la vida, pues no se trata de una edad para abandonar el hogar de los padres, sino de una madurez de carácter que le permita enfrentar los desafíos de la vida.



Es que entre los que teníamos que pagar el bus para ir a la universidad con un presupuesto ajustado, hoy tenemos a los adolescentes que gastan de sus tarjetas de crédito como si ya estuvieran disfrutando de la jubilación; no saben manejar el dinero, porque no saben lo que cuesta ganarlo, por eso les será tan difícil enfrentar las responsabilidades del diario vivir de un adulto, no están preparados para ello.

Y qué de la responsabilidad, pues es para ellos es solo un tema de estudio, pero de realidad no hay nada, nuestros hijos no saben lo que es hacer una tarea del hogar, no saben lo que es colaboración al interno de la familia y muchos nos justificamos que no podemos cargarlos cuando ya las escuelas les roban la mayor parte de sus vidas con unas tareas interminables, empero, los estudios que se han hecho nos dicen que los niños que aprenden a desarrollar tareas al interno del hogar son más proclives a tener éxito en la escuela, porque las tareas les enseñan a ellos a aceptar responsabilidades y a completar las tareas que se les asignan, habilidades necesarias para la escuela y para la vida.



Hay algo que cada vez que veo como se está criando esta generación tecnológica me aterra y es cómo van a manejar el dolor y aceptar los errores, porque si nuestros jóvenes son incapaces de asumir las tareas más comunes, nos adentramos en el limbo al querer descifrar o al menos atisbar cuál será su actitud el dolor, sea físico y emocional, y cómo reaccionar ante los errores.



Porque aquellas situaciones están íntimamente relacionadas con aceptar las consecuencias de nuestros actos, pero sucede que como padres mientras tratamos de cubrir los errores de nuestros hijos y les evitamos el dolor, les estamos privando de que sean capaces de asumir las consecuencias de sus actos e indirectamente les estamos privando de madurar como personas, ya que aceptar o no las consecuencias de nuestras acciones está tan ligado a la personalidad humana, que es capaz de determinar el éxito o fracaso ante la vida.