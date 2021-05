¿Que tan frecuente utilizas las redes para despotricar contra tu familia cuando piensas que algo no anda bien allí?



En estos oscuros tiempos de la sospecha y el descrédito da tristeza cómo por falta de esperanzas por un lado, o por seguir una tendencia, a diario vemos cómo se hacen comentarios en redes y medios, en tono burlesco o sarcástico refiriéndose al país.



Y están tergiversando la verdad llevándola a un punto peligroso generando un sentimiento colectivo de desprecio.



Atacamos al país como si este es el culpable de nuestra desgracia. Y utilizamos cualquier expresión denigrante para este fin, para volcar ira y decepción. En cualquier grupo de población, campesino, obrero, profesional.



Que estamos en una situación desesperadamente mala y preocupante es indudable. Que se requieren soluciones eficaces en el corto plazo, nadie lo discute. Pero también es cierto que nuestras escalas de valores como ciudadanos nunca habían estado peores.

No confundamos la indignación por un partido político en particular o por la figura del Presidente, en acciones que llevan a minimizar la valoración que tenemos por la patria.

Estamos haciendo eco del mensaje lleno de cizaña de los políticos que utilizan cada insulto como oportunidad. La patria es la patria, y el partido que gobierna, otra cosa. Pero si cada vez que queremos criticarlos, juzgarlos, maldecirlos, acusarlos por todo lo que aquí está sucediendo, los identificamos como el país, andamos perdidos.



Patria -país-patriotismo-nación son conceptos mucho más elevados que una persona, un gobernante, un partido político.



Es un juego sucio el que estamos llevando en esta campaña interna de descrédito de la patria. Estamos distorsionando más la personalidad de la juventud que han crecido en los últimos ocho años oyendo de desprecio al país, no de orgullo. Creciendo con la errónea idea que señalando con burla, con sarcasmos, con ironía, los problemas se solucionaran.



Este país rebosa de gente laboriosa, honrada, íntegra. Gente que sueña con una Honduras que no ha visto pero se la imagina de colores y viva. Esta es una tierra de ancestros guerreros de sangre caliente y pura. De linajes magníficos. No es la guarida del corrupto. Esos son menos. Aquí habitan los valientes de corazón que creen en ella. No somos eso que dicen burlándose.



Y el culpable no es el país. Nuestra inconsciencia ha creado una nube de descontento generalizado que lo único que ocasiona es desesperanza y frustración. Patria es tierra, sentimientos, gente, orgullo de pertenencia, marca de nacimiento. Es la familia grande.

Como a la familia, la patria se respeta.