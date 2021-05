¡Sí, me he vacunado!

Aunque podía, como otros, haber viajado al exterior y vacunarme, no lo hice por solidaridad con mis compatriotas, por respeto a las instituciones colectivas y por espíritu cristiano. Cuando supe que varios lo hicieron, no sentí envidia ni malestar personal, sino que más bien aproveché para calificar a quienes, aunque se ofrecen como los salvadores de todas nuestras dificultades, no desaprovechan la oportunidad para convencernos de que son falsamente superiores.

Y que, por ello, debemos rendirnos a sus pies, encendiéndoles las velas de la adulación, dentro de la idolatría. Cuando una hermana que reside en Estados Unidos me urgió para que viajara y lo hiciera, me resistí y respondí que esperaría. Como formador de opinión pública debo dar ejemplo. Y aunque mis pecados humanos son conocidos, no debía agregar a su lista el del irrespeto a mis hermanos y deshonrar a mis antepasados, que me enseñaron las reglas de la lealtad y la solidaridad.

Por supuesto, estos conceptos no son manejados por la mayoría del liderazgo nacional. Sus mujeres paren a sus hijos en hospitales estadounidenses porque no confían en las capacidades de los médicos hondureños. Sus hijos estudian en la Escuela Americana y se forjan en las universidades del exterior. Cuando enferman, viajan allá, por ello a algunos les ha afectado mucho que EE UU les haya quitado la visa porque en realidad, como lo ha confirmado Nasralla, que no tiene control verbal alguno, no confían en Honduras, dudan de la eficiencia de sus instituciones e incluso, afirman, sin prueba alguna, que lo que nos están inoculando es suero para engañarnos.

Como no comparto este comportamiento de los “herodianos”, judíos romanizados que menospreciaban sus frágiles instituciones locales, respeto la profesionalidad de los médicos, celebro los protocolos del Ministerio de Salud y no tengo pruebas de que el Gobierno actual nos esté engañando. El viernes pasado me vacuné en la UTH en Tegucigalpa. Fui por la tarde.

Daniel Viera, hijo de Waleska Viera, que atiende nuestras necesidades vitales, me avisó que fuera a las 2:00 pm. Me facilitó el ingreso. En el lugar de la inoculación, me encontré con una doctora hija de nuestro vecino en Olanchito, Beto Ruiz, y el doctor Carranza, que en broma dijo que después de la segunda dosis terminaría hablando en ruso. Le conté que un hijo de un exdirigente comunista que reside en Moscú me había invitado para que visitara a Putin cuando tuviera tiempo, cosa que agradecí, le conté; pero que, por ahora, por las tareas del Bicentenario, no tenía tiempo.

Mientras me preparaba para la inoculación, aprecié la organización, el profesionalismo de médicos, enfermeras y auxiliares. Me impresionó la simpatía que nos dispensaron. Algunos porque me conocían y otros, por simple y elemental profesionalismo que ejercen con enorme naturalidad, confirmándome que no estoy equivocado: aunque enfrentamos problemas, tenemos la fuerza, el coraje y los conocimientos para aplicar nuestras soluciones, sin tirarnos al suelo y mucho menos implorar conmiseración de EE UU, El Salvador o de otros países, donde sus dirigentes lucen más fuertes y sus ciudadanos son más orgullosos de sus virtudes y capacidades.

Y que luchar contra el sentido de inferioridad que predican los malvados, miembros de sus clases altas por oportunismo, y cultivan los pobres por su soledad, es un imperativo categórico personal. Martí decía que nuestro vino, aunque amargo, es el nuestro. Y que había que construir desde posturas positivas “la república del amor”, evitando el odio y el daño de unos a otros, destruyendo la moral y la ética de los que compartimos pasado y futuro común, obligatorios.