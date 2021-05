¿Quién recuerda la ciudad donde se marcó el inicio de la pandemia, en un país que ocultó la información que pudo permitir que el mundo entero ganara tiempo para preparar sus defensas y hacerle frente al covid-19?

Es el mismo que dice aliviar la demanda de vacunas en el mundo, mientras aprovecha la oportunidad para promover su industria farmacéutica y trata de limpiar su imagen y levantarla como la de una potencia responsable.

Para los países con los cuales no mantiene relaciones diplomáticas, China se ha convertido en la panacea, más todavía para países que han sido inoperantes y mal administrados, antes y durante la pandemia.

Mientras el mecanismo Covax no lleva la bandera de un país en particular, aunque las vacunas provienen principalmente de países de Occidente, China imprime la suya aprovechado su régimen no democrático.

Su propia población no ha sido vacunada en su gran mayoría (apenas 2.2%). Por otro lado, solo Hong Kong estaría tirando a la basura millones de vacunas contra el covid-19 porque se acerca su fecha de vencimiento y muy pocos quieren inocularse.

China esperaba que sus vacunas demostraran que se había convertido en una potencia científica responsable, pero los pocos estudios que se han realizado sugieren que las vacunas chinas, aunque se consideran efectivas, no lo son tanto como se promociona.

Según algunos medios de comunicación, ha vendido al exterior más de 650 millones de dosis y donado cerca de 18 millones. China no ha autorizado ninguna vacuna extranjera contra el covid-19 en su territorio y utiliza las seis locales.

Como en la canción infantil, el Gobierno de Honduras está perdido en un bosque de la China buscando las vacunas… el Gobierno que sí y China que no…