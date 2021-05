Pandemias paralelas

Meses después de iniciada la pandemia se comenzó a hablar de otras situaciones que, paralelas a ella, estaban afectando seriamente no solo la salud física, sino también la mental del mundo entero. Se ha hablado, por ejemplo, del incremento de la violencia doméstica, de la ansiedad y la depresión o de la obesidad. También se ha dicho, y evidencias han sobrado, que la corrupción y el mal manejo del dinero público por parte de funcionarios gubernamentales en distintas latitudes ha constituido otro tipo de pandemia, ya que nos ha afectado a todos y ha generado problemas mayores porque ha dificultado la contención de la enfermedad.

Hay, sin embargo, otro efecto directo del estilo de vida que la pandemia nos ha obligado a asumir y que está pasando factura a personas y a familias enteras y que debemos atender con la seriedad que la situación exige. Hablo del padecimiento cada vez común del síndrome de “burnout”, ese estado físico y mental en el que se mezclan agotamiento, miedo ante el futuro, visión negativa de las cosas, una especie de letargo y una notable angustia existencial. Semejante coctel es un seguro detonante para terminar prácticamente inutilizado, “quemado”, hecho polvo.

Y es que la pandemia ha causado que la vida laboral y familiar se hayan traslapado. Las casas se han convertido en oficinas, aulas de clases, gimnasios, etc. Los horarios, antes tan bien definidos, se han, también, mezclado, de modo que el día se ha convertido en una cadena en la que no hay soluciones de continuidad y en la que se suceden, ininterrumpidamente, eventos laborales, familiares y sociales que consumen, simultáneamente, energía física y psíquica. En esa dinámica no hay reposo real ni posibilidad de una sana desconexión que facilite la “recarga”.

Encima, la sobrecarga informativa procedente, sobre todo de las redes sociales, muchas veces falsa o exagerada y alarmista, termina por romper los nervios de los más susceptibles y de sembrar dudas en los más serenos.

¿Qué nos queda? Como en tantas situaciones de la vida: reconocer la problemática y no darle la espalda ni pasar de lado. Los que dirigen las empresas deben adquirir clara conciencia de los efectos que la pandemia y sus consecuencias provocan en las personas. Luego, tomar medidas. Los problemas nunca se resuelven solos, suelen empeorar si no se atienden. Y para resolverlos habrá que echar mano del sentido común, de las virtudes del orden, el respeto, la solidaridad, por lo menos. Habrá que ser profundamente empáticos, reconocernos en el otro, o al final de la pandemia saldremos todos rotos, interiormente dañados, estropeados en muchos sentidos.