Antes de las zede, seguridad jurídica

El tema de las zonas de desarrollo económico es la carpa de circo perfecta para un pueblo que vive de ilusiones y una clase política que sabe cómo venderle pan y circo en el momento adecuado a la población.

Por eso, aunque el tema amerita un abordaje jurídico, no nos vamos a referir a ese campo, sino a explorar la probabilidad de que las zede puedan establecerse en Honduras, donde la seguridad jurídica no existe y el tema de los derechos de propiedad copan los libros de entrada de los tribunales hondureños, desde las más altas instancias judiciales.



Este tema en un ambiente de efervescencia política es muy apropiado para vender ilusiones y generar expectativas; no creo que un inversionista sensato venga a depositar millones de dólares en un ambiente donde lo que prevalece es la ley del más fuerte. Porque si tenemos que sopesar la posibilidad de que semejante inversión llegara como es el caso de las zede, tendríamos que preguntarles primero a los inversionistas nacionales de las posibilidades de que eso suceda.



Y para esa respuesta no tenemos que ir muy lejos, cuando los inversionistas nacionales tienen paralizadas inversiones por dos mil millones de dólares y se encuentran invadidas 10,000 hectáreas de tierra, sin que el Estado sea capaz de dar una respuesta en términos jurídicos, que de ser resueltas podrían producir miles de empleos y dinamizar la economía; pero no, el Estado prefiere promocionar las zonas de desarrollo económico porque esas son ilusiones, porque esas no se pueden establecer en nuestro país, en tanto que darles respuesta a los empresarios nacionales conlleva echar a andar la estructura jurídica y acabar con el populismo del Gobierno que en vez de propiciar soluciones conciliatorias no hacen más que captar voluntades para las elecciones.



Las zede sin duda han sido un éxito en Asia, pero no ha sido vendiendo ilusiones baratas y pasajeras, ha sido producto de los consensos políticos y una visión conjunta de país, ha sido producto de la planeación de un modelo de desarrollo económico que permita el despegue, no producto de la improvisación ni del populismo.

El país aprobó en 2011 una Ley de Promoción y Protección de las Inversiones en la que los inversionistas pueden encontrar los modelos de protección jurídica apropiados tanto en temas de propiedad inmobiliaria como de estabilidad fiscal y renta, una legislación que pretendía poner a Honduras a un nivel competitivo con otras naciones en lo de las inversiones, que cuenta con un ente regulador como es el Consejo Nacional de Inversiones (CNI); pero que no tiene ninguna herramienta legal para hacer cumplir dicha ley, y en el caso del aparato judicial del país padece la misma enfermedad de todo el Estado, no funciona.

Así que mientras los políticos nos venden ilusiones y los empresarios ven frustradas sus inversiones, la seguridad jurídica es el elemento clave para poder dinamizar la economía, devolver la confianza a la inversión y poner a Honduras en un ambiente favorable para la inversión extranjera.