Propuestas necesarias

Ejercer el voto debería ser un acto racional; sin embargo, es conocido que las emociones juegan un rol fundamental cuando se trata de tomar decisiones a través de las urnas.



Quizá por eso sea tan importante utilizar el tiempo de campaña política, que en Honduras está por iniciar frente a las elecciones generales de noviembre próximo, para valorar las propuestas –cuando las hay- sobre lo que haría cada candidato en caso de ser favorecido por el voto popular.

Pero analizar las propuestas más allá de las consignas pegajosas y de las frases que se vuelven virales a través de las redes sociales, implica contar con cierto grado de madurez política, partiendo de la importancia que tendrá esa decisión en el futuro próximo.

No es válido esgrimir la resignación como excusa a la falta de interés en temas fundamentales que nos afectan a todos, así decidamos participar o no en la elección. Eso equivaldría a cerrar los ojos, como estrategia para no ser parte de aquello que nos rodea.

Más nos vale mantener una actitud abierta, escuchar activamente, contrastar los hechos con los discursos, para contribuir desde nuestra perspectiva de votantes a ser parte de las soluciones y no de enredarnos en más problemas de los que ya tenemos. ¿Qué temas deben ser relevantes en las propuestas políticas? Esa es acaso una de las primeras preguntas que debemos respondernos. Veamos brevemente algunos de ellos.

La recuperación de la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho es tal vez uno de los más relevantes, pues influye en asuntos tan importantes como en la cultura de paz y justicia, en el respeto a los derechos humanos, en el clima de inversión y de forma especial en la credibilidad como base para la confianza. Conocemos de sobra que en los últimos años hemos visto un debilitamiento de la confianza, en la medida en que ha crecido la percepción sobre la corrupción que parece haber echado raíces fuertes en casi todos los espacios de la vida nacional.



Otro aspecto por demás relevante es la vulnerabilidad del país ante el cambio climático y los desafíos que esto supone en infraestructura, para la protección tanto de las personas que se encuentran en zonas de riesgo como de los sectores productivos.



¿Qué propuestas hay para la adaptación al cambio climático? Este asunto cobra cada vez mayor importancia, si consideramos que tiene estrecha relación con la seguridad alimentaria y la pobreza. En otro orden de ideas, vale la pena conocer cuáles son los planes que tienen los candidatos en salud y educación, que se encuentran en situación especialmente crítica por los efectos de la pandemia. Antes del covid-19, el país completo enfrentaba serios desafíos en ambos pilares del desarrollo social. Ahora hay que sumar las desigualdades acentuadas y que hacen que invariablemente queden atrás quienes no tienen acceso a Internet y a las herramientas tecnológicas, en educación; y a quienes no cuentan con servicios de salud accesibles y asequibles en sus lugares de origen. La realidad de país es demasiado seria como para pensar que podemos tomar decisiones basándonos solamente en lo emocional.

Hay que ir un poco más allá, porque está en juego mucho más de lo que pensamos.



Hay que considerar también las propuestas en materia de política exterior. ¿Qué esperamos allí? Temas como la migración, la cooperación para el desarrollo y el combate al crimen organizado continuarán marcando la agenda del país. Las propuestas en este sentido deben ser firmes y no solamente buenos deseos que no encuentren relación con la capacidad de gestión.



Sin lugar a dudas habrá muchos puntos más que merecen un lugar privilegiado en las propuestas políticas. En la población está elevar el nivel de la conversación o quedarnos solamente en lo superficial, en las consignas hechas para repetir sin ton ni son, en la banalidad absoluta. Las organizaciones tienen un papel fundamental, ahora es cuando deben cumplirlo. Exijamos propuestas serias.