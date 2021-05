Me llamó mucho la atención la divertida anécdota de tres hombres discutiendo sobre cómo definir el éxito. Hablando en broma, uno de ellos dijo: Yo diría que alcancé el éxito si fuera llamado a Casa Presidencial para una entrevista personal y privada con el presidente del país.

El segundo replicó: Pues para mí, el éxito sería estar reunido con el presidente, que sonara el teléfono insistentemente y que él lo ignorara para concentrarse en su plática conmigo. El tercero, muy animado, comentó: El éxito, en mi caso, sería estar en consulta privada con el presidente, que sonara el teléfono, que él lo levantara y me dijera “es para usted”.

Se nos dice que mucha gente sin éxito no toma el éxito demasiado en serio. Hacen bromas como los de la anécdota; pero algunos expertos nos dicen que no hay nada de malo en ello, que la vida debería ser divertida y que aun si nuestro trabajo es muy importante y debemos realizarlo con seriedad, eso no significa que no debemos reírnos, incluso de nosotros mismos.

¿Cómo definir el éxito? Algunos lo definen por la cantidad de dinero que ganamos. Otros por una familia unida y feliz. Unos más por las calificaciones que ellos o sus hijos logran en los estudios. En todo caso, el éxito es personal, Jim Rohn decía: “No puede contratar a nadie para que haga ejercicio físico por usted”.

Y fue otro motivador, Paul Meyer, quien definió el éxito como “La consecución progresiva de un objetivo digno”. Supone claro que tenemos metas y objetivos, y que estos son dignos. Supone también que no es un lugar al que llegar, sino un camino que recorrer. No se llega al éxito, se vive con éxito. Y esto comienza por aceptar totalmente nuestra responsabilidad por nuestra vida y sus resultados.

Pero no se tome tan en serio, irá más lejos en su vida si mantiene un buen sentido del humor. Alguien nos dijo: “El éxito es caminar por la vida sabiendo a dónde vamos y, en el trayecto, pararnos para reír un poco, respirar profundo, elevar una oración agradecidos por la oportunidad y abrazar a nuestros seres queridos”.

LO NEGATIVO: Creer que el mundo es un valle de lágrimas y que el éxito no es para mí.

LO POSITIVO: Comprender que el éxito está en tener objetivos dignos y diariamente ocuparse en alcanzarlos.