Bukele, estratega del fracaso

No cabe duda que el presidente de El Salvador es inteligente, listo, con capacidad para aprovechar las oportunidades que, frente a una confrontación con los Estados Unidos, nos quiere usar para fortalecer sus frágiles posiciones. Su alianza con China no tiene el mismo carácter que la de Castro con la Unión Soviética.

El líder cubano declaró su revolución socialista en 1961, en tanto que Bukele más bien presenta un autoritarismo, sin adhesión al comunismo chino, sin la cual difícilmente contará con el apoyo de China que no se la jugará con un joven, hábil para manipular el mercado político, pero inconsistente ideológicamente, que en las primeras ofertas económicas de los Estados Unidos se dará vuelta.

Más inteligente y hábil que JOH, con más impulsos populistas y más urbano, tiene una capacidad de cercanía y una habilidad para resolver problemas que le ha hecho mucho daño al gobernante hondureño.

El tema de los alcaldes y las vacunas es una operación genial que, si bien muestra las debilidades emocionales del hondureño – que vende su primogenitura por un plato de lentejas – pone en evidencia las debilidades culturales nacionales; la falta de un discurso hondureño que le dé a la ciudadanía orgullo y esperanza. Pero, además, muestra la incapacidad comunicativa de JOH para responder con la hidalguía que nos ha caracterizado a los hondureños. Mientras nosotros hemos puesto tres presidentes en El Salvador: Morazán, Herrera y Lindo – con la “sospecha” si Lemus nació en Ocotepeque – ellos, hasta ahora con Bukele, menospreciando a JOH, se ofrece para gobernarnos.

El comportamiento de los alcaldes y sus defensores indica que los hondureños estamos listos para aceptar a cualquiera, con tal que nos regale espejitos dorados y unos pocos dólares.

Si los narcotraficantes lo quisieran, hace tiempo que habrían financiado las vacunas e inoculado a todos los salvadoreños, empezando por el mismo Bukele. Pero la estrategia que sigue es equivocada, tardía y poco útil en su confrontación con los Estados Unidos.

Los hondureños no podemos mezclarnos en esto. China no confía en su fortaleza para enfrentarse con Estados Unidos porque carece del carácter de Castro y la dureza de Guevara. Por ello, Honduras debe evitar seguir a Bukele. China no quiere una oficina comercial en Pekín; le interesa el golfo de Fonseca, como a Vanderbil le interesaba la gran ruta que facilitaba Nicaragua para unir los dos océanos cuando todavía no operaba el Canal de Panamá. Lo que hay que hacer es ganar la batalla de la vacunación, con el apoyo de USA y de Rusia, evitando que China, entre en esta cuadratura del círculo de los intereses imperiales gringos.

Una vez ganada tal batalla, las elecciones nos pueden permitir un reacomodo de las relaciones, tanto entre JOH y Estados Unidos que no lo acepta ni envuelto en papel azucarado, y menos que el nuevo sea una continuación del “orlandismo” que para ellos es sinónimo de ineficiencia, corrupción y mal Gobierno.

Por lo que, en plata, es mortal para negociar en el Senado acuerdos que son necesarios para que Biden pueda cumplir su programa de Gobierno. Por lo que el candidato nacionalista debe alejarse de JOH, prescindir hasta donde sea posible de sus equipos, para evitar dar la impresión que este seguirá siendo el poder detrás del trono.

Un Gobierno de integración nacional, con los más capaces y menos manchados, es la alternativa que nos queda a los hondureños, Bukele, está jugando a perder. No hay que seguirle el juego. No aceptar sus recomendaciones de cercanía con China y menos una ruptura con Taiwán. Hacerlo nos llevará el diablo, antes del 28 de noviembre.