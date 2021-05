Líderes de nosotros mismos

Me tocó la semana pasada dar una charla, virtual, como se estila ahora, a un grupo de estudiantes universitarios diseminados a lo largo y ancho de Honduras. El tema era uno de esos del que desde hace años se habla y del que se han escrito un montón de libros, pero que, debido a su importancia, parece inagotable. Hablo del tema del liderazgo, del qué hacer y qué no hacer cuando toca guiar o dirigir personas.

Al final, como conviene siempre, dediqué unos minutos para responder preguntas y escuchar reacciones y reflexiones sobre los aprendizajes logrados por medio de la actividad. De lo que los muchachos dijeron y preguntaron hubo una interrogante a la que dediqué más tiempo responder, y ahora les digo por qué. Alguien preguntó cuál sería la cualidad más importante que debería tener un líder, y, sin dudar ni un segundo, le contesté que un líder auténtico debe, sobre todo, conocerse a sí mismo y ser capaz de autoliderarse.

Y estoy convencido. Si no me conozco bien, si no tengo clara conciencia de mis defectos y de mis virtudes, si no soy capaz de colocarme a mí mismo en un plano inclinado y mantener la lucha por ascender en él, en la búsqueda de la superación de mis propias deficiencias; si carezco de la humildad para examinarme con franqueza y reconocerme en permanente vía de mejora, no podré liderar a nadie.

Al final, un líder verdadero a quien debe ser capaz de guiar antes que a nadie es a sí mismo. Y eso exige sinceridad salvaje, constante batalla en contra de la taimada soberbia, rectificar a menudo y agachar la cabeza cuando hace falta. Porque es horriblemente fácil aconsejar a los demás lo que uno no está dispuesto a hacer, hacer de la incoherencia un estilo de vida, pretender arrojar luz sobre la vida de los demás mientras la propia permanece a oscuras.De ahí esa clásica, y enorme, diferencia entre autoridad y poder.

La autoridad la da el conocimiento, la integridad en la conducta, la ejemplaridad; el poder lo da el cargo o la fuerza bruta. Y, claro, se puede tener poder y carecer de autoridad, mientras que la autoridad siempre termina por darnos poder sobre los demás, sobre su comportamiento, sobre sus ideas.

Por lo anterior es que hay en el mundo tan pocos liderazgos auténticos. Porque muchos son autoproclamados, pero están muy lejos de encarnar este requisito ineludible para tener derecho a realmente serlo, porque no tienen la capacidad de confeccionarse un plan de mejora personal ni de trabajar para volverlo vida.