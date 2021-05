Todos parecemos buenos en algo hasta que aparece alguien que lo hace mejor que nosotros, entonces vienen las inevitables comparaciones y los balances. Alguien dirá que son estilos de gobernar, son maneras en que entendemos nuestras responsabilidades públicas; pero lo cierto es que los resultados son claros, hay alguien que hace bien algo, pero hay alguien que lo hace excelente, y eso no se discute.



Pero lo cierto es que la buena gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno de El Salvador no es una cuestión a nivel centroamericano, es algo que se le reconoce en el mundo, y el argumento de que los países ricos han acaparado las vacunas se ha convertido en una excusa barata para la ineficiencia y negligencia administrativa.

Por mucho que las autoridades han tratado de matizar de reciprocidad el noble gesto de El Salvador, la población tiene claro quiénes han fracasado en el manejo de la pandemia. El buen manejo de la crisis del covid, el exitoso programa de vacunación y el fortalecimiento del sistema sanitario cuscatleco han puesto en el espejo el completo fracaso del Gobierno hondureño, los hospitales no sirven, las vacunas no llegan, bueno, ni siquiera las pruebas del covid se pudieron hacer suficientes, por lo que a partir de la llegada de las vacunas de El Salvador las redes sociales inundan de puyas hacia el Gobierno de Honduras.

Las puyas tienen por objeto hacer ver al negligente que no está haciendo bien su trabajo, las puyas tratan, en lenguaje popular, de sacarnos brillo cuando todo lo que hacemos lo hacemos de forma opaca y deficiente; así por medio de las redes sociales, que se han convertido en el único desahogo de una población hastiada de la negligencia gubernamental, se han inundado de puyas donde le piden a Bukele que repare las carreteras, que resuelva el problema del agua potable y otras por el estilo. Y no es que el pueblo salvadoreño está durmiendo en sábanas de seda; pero lo cierto es que en medio de nuestra realidad, dura por cierto, El Salvador ha hecho un buen trabajo en el caso de la pandemia, y en palabras del gobernante salvadoreño y para terminar de hacer arder la herida le ha puesto sal a la misma al decir la gran verdad que nadie ignora. Todo lo que se ha hecho, ha dicho el presidente cuscatleco, se ha hecho con el mismo dinero de los impuestos.

Nosotros no solo queremos hablar de puyas, pues apartándonos del lenguaje popular, diremos que el covid- 19 no solo ha borrado las barreras políticas, sino también los esquemas mentales de soberanía, ha logrado hermanar los pueblos, pero no ha logrado sacarle brillo a los negligentes, ni ha logrado hacer que los ineficientes se hagan a un lado del camino, para darle paso a quienes tienen no solo el deseo, sino la capacidad.

A nuestras autoridades los reclamos no los mueven, las tomas de carreteras solo dilatan los problemas y las puyas por duras que sean las que la población les lanza, ya ni vergüenza les provoca, en vez de reaccionar contra los problemas, reaccionan contra quienes buscan las soluciones.