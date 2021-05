¿Cómo cree usted que se siente una madre al oír que su hijo es incapaz de aprender nada? ¿Y si adicionalmente la maestra le insiste en que por esta razón lo saque de la escuela?

Desde luego se sentirá muy mal. Por eso, humillada, esa mujer se llevó al muchachito a casa. Pacientemente le enseñó a leer y escribir. Pasados los años, esa maestra se sorprendió al conocer el éxito que tuvo ese “incapaz de aprender nada”. ¿Su nombre? Thomas Alba Edison, el gran inventor que pasó a la historia con cientos de patentes que cambiaron la forma de vivir y trabajar de la humanidad… y lo llenaron de fama y de dinero. Esta tierra parece estar llena de gente que, consciente o inconscientemente, destruye los sueños y aspiraciones de los demás.

No se conoce exactamente la razón, pero gastan sus mejores pensamientos en poner obstáculos para que otros no triunfen. A eso, los expertos, le llaman “el cubetazo de agua fría”.

Por ejemplo, Albert Einstein no consiguió ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich, porque sus profesores pensaban que era “mentalmente lento”. ¿Otro ejemplo? Imagínese de joven a Walt Disney, despedido por uno de sus jefes como “falto de ideas e imaginación”. Y a la Madre Teresa de Calcuta, cuando comenzaba su esfuerzo de ayudar a cientos de hambrientos y enfermos, recibiendo consejos sobre que eso no valía la pena, “porque era muy poco lo que podía hacer ante la magnitud del problema”.

¿Tiene usted una buena idea y desea iniciar su propio negocio? Recibirá de inmediato, de gente allegada, su “cubetazo de agua fría”. Le dirán que mejor espere a que pase la pandemia, que este es un mal momento para ser emprendedor. Lo mismo puede ocurrirle si usted propone cambios en su trabajo para hacer más, hacerlo mejor, hacerlo más rápido, o con menos recursos.

La verdad es que hay tanta gente lanzando “cubetazos de agua fría” que debemos prepararnos para que no nos afecte. ¿Sabe qué es lo más sensato en esos casos? Analizar la situación y no darles un crédito total a los malos augurios. Confiar más en nosotros y en nuestro criterio y ponernos manos a la obra.

LO NEGATIVO: Rendirnos al “cubetazo de agua fría” de los destructores de anhelos e ilusiones.

LO POSITIVO: Si tenemos un sueño, tomar la acción y empezar a hacer que las cosas sucedan.