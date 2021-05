¡Ya basta de culpas!

“La inocencia no encuentra protección en la culpabilidad”: François de la Rochefoucauld. Toda culpa se origina de un hecho real o imaginario, viene de la autovaloración negativa, puede tener raíces profundas y remitirse a la infancia. Es una emoción subjetiva, puede sentirse con culpa sin razón o llevarle al extremo de ser perfeccionista. “Una persona culpable se convierte en su propio verdugo”: Lucio Séneca. Cuando se causa dolor se producen heridas, los efectos del remordimiento y el arrepentimiento, el malestar la insatisfacción; la mente tiende a alimentar y mantener vivas las experiencias pasadas profundizando más la culpa.

Afecta nuestras decisiones, conducta y relaciones; la culpa tiene mil caras y cada quien la vive a su manera. Lo único que nos libra es asumir, rectificar con responsabilidad la cual nos lleva a aceptar tal como somos reconociendo las debilidades, limitaciones y defectos. Vivimos en un mundo de sospecha, malicia, crítica, juicios y prejuicios sin imaginar que estamos en un mundo de aprendizaje llamado vida y que el único error es no aprender de los errores. Es tiempo de dejar y echar culpas; basta ya, es darse la oportunidad de perdonar y aceptar que nadie es perfecto, cuando ocurren desgracias, acontecimientos trágicos siempre se busca en quien proyectar y penalizar el error.

La depresión es demasiado recordar el pasado, el estrés llorar por su presente y la ansiedad no confiar en su futuro. Así como el dolor físico nos impulsa a descubrir lo que está mal, el dolor espiritual de la culpabilidad nos lleva a buscar el perdón. El Señor no solo libera de toda culpa y condenación. No permita sentirse más indigno o tome actitudes compulsivas, o falsa humildad.

“Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado”. Isaías 6:7 RVR60. La condenación viene de afuera la convicción de adentro producida por Dios